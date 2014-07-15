تامين اجتماعي يزد 18 ميليارد تومان به مقرري بگيران بيمه بيكاري پرداخت

به گزارش خبرنگار مهر،‌ محمدرضا مرصادي، شامگاه دوشنبه در نشستي خبري به مناسبت هفته تامين اجتماعي در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد آمار مقرري بگيران بيمه بيكاري و روند پرداخت حق بيمه به آنها اظهار داشت: در سال گذشته دو هزار و 350 نفر بيمه بيكاري دريافت كردند كه اين آمار 18 درصد نسبت به سال قبل از آن كاهش نشان مي‌دهد.

وي، مبلغ پرداخت شده به اين افراد را بالغ بر 18 ميليارد تومان طي يك سال گذشته بيان كرد و يادآور شد: روند رشد مقرري بگيران بيمه بيكاري در استان يزد منفي است.

مرصادي همچنين در پاسخ به سئوال ديگر مهر در مورد علت سرگرداني كارگران براي گرفتن راي مشاغل سخت و زيان آور عنوان كرد: كارگري كه احساس مي كند كار او در زمره مشاغل سخت و زيان آور است بايد با مراجعه به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي، درخواست خود را مطرح كند تا درخواست از سوي اين اداره مورد بررسي قرار گيرد و نتيجه به تامين اجتماعي ارسال شود.

وي يكي از مشكلاتي كه بيمه شدگان معمولا در اين مسير با آن مواجه مي‌شوند را عدم انجام كار به شكل 20 سال متوالي در يك كارگاه اعلام كرد و اظهار داشت: كارگر اگر 20 سال متوالي را در يك كارگاه كار نكرده باشد، به دليل عدم آگاهي از قوانين و مقررات معمولا فرم‌ها را ناقص پر مي‌كند و اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز تنها چند سال ‌آخر را مورد بررسي قرار مي دهد و هنگامي كه فرم به تامين اجتماعي ارجاع مي‌شود، مشكلاتي ايجاد مي شود كه نياز به بررسي كارگاه‌هاي قبلي نيز ضروري مي‌شود.

عدم آگاهي از مقررات مشاغل سخت و زيان آور كارگران را سرگردان كرده است

مرصادي خاطرنشان كرد: به علت همين عدم آگاهي معمولا فرم‌هاي درخواست چندبار بين تامين اجتماعي و اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي رد و بدل مي‌شود كه اين خود سبب سرگرداني كارگران مي شود.

مديركل بيمه تامين اجتماعي استان يزد ادامه داد: از سوي ديگر برخي كارفرمايان نيز با بازنشستگي زودتر از موعد به دليل سخت و زيان آور بودن كار موافقت نمي‌كنند زيرا معتقدند نيروي كار تازه در كار خود به اصطلاح جا افتاده و آوردن نيروي جديد به جاي نيروي بازنشسته براي آنها هزينه بر است.

وي تصريح كرد: همه اين عوامل سبب مي‌شود كارگران مشاغل سخت و زيان‌آور در اين روند كاري متضرر شوند و به طور ميانگين دو ماه طول مي كشد تا كارگران راي كميته بررسي مشاغل سخت و زيان آور را دريافت كنند.

مرصادي عنوان كرد: در سال 91 در استان يزد دو هزار و 282 نفر در مشاغل سخت و زيان آور و در سال 92 بيش از 1300 نفر در مشاغل سخت و زيان‌آور بازنشستگي زودتر از موعد گرفتند.

75 درصد جمعيت استان يزد زير پوشش بيمه تامين اجتماعي هستند

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به گستردگي خدمات بيمه تامين اجتماعي در استان يزد اظهار داشت: در حال حاضر بيش از 75 درصد جمعيت استان يزد زير پوشش بيمه تامين اجتماعي هستند و 270 هزار نفر در اين استان بيمه شده اصلي به شمار مي‌روند.

مديركل بيمه تامين اجتماعي استان يزد بيان كرد: 180 نفر از اين تعداد بيمه شدگان اجباري و كارگران مشاغل هستند و 90 هزار نفر ديگر نيز بيمه مشاغل خاص از جمله قاليبافان، رانندگان، حرف و مشاغل آزاد، نويسندگان و خبرنگاران و... هستند.

وي با اشاره به آمار مستمري بگيران تامين اجتماعي در استان يزد اظهار داشت: در سال گذشته بيش از 402 ميليارد تومان مستمري به 43 هزار و 750 نفر از بيمه شدگان تامين اجتماعي استان يزد پرداخت شد.

مرصادي با اشاره به بدهي كارفرمايان بيمه هاي اجباري به تامين اجتماعي استان يزد بيان كرد: در حال حاضر 102 ميليارد تومان بدهي معوقه داريم كه اميدواريم هرچه سريعتر با همكاري كارفرمايان اين بدهي ها پرداخت شود.

در پايان اين مراسم كه با ضيافت افطاري همراه بود، 58 خانواده بازماندگان كاركنان تامين اجتماعي استان يزد نيز مورد تجليل قرار گرفتند.

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عكس: مسعود ميرجليلي