تذکر لسانی برای مقابله با ماهواره یک جهاد فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رمضانعلی فرحبخش فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بشرویه دوشنبه شب در نشست سالیانه مودت که با حضور فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج برگزار شد، اظهار داشت: یک برنامه اساسی و محوری در سال 93 مقابله با آسیب های ماهواره است که همکاری حلقه های صالحین وتمامی فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج را می طلبد.

وی افزود: امروز بحث ماهواره در سراسر کشور متاسفانه شیوع پیدا کرده و وجود دارد اما در شهر کوچک ما کمتر است و این امر در معرض دید نیست که می طلبد برنامه ریزی داشته باشیم و مضررات آن را به خانواده ها و عموم مردم بگوییم.

وی با اشاره به اینکه این کار در قالب تذکر لسانی صورت خواهد گرفت، اظهارداشت: این مهم یک بحث فرهنگی در مقابل تهاجم فرهنگی می باشد و باید بدانیم فرهنگ سازی با زور امکان پذیر نیست و باید در مقابل تهاجم فرهنگی کار فرهنگی انجام شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بشرویه بیان کرد:برای تحقق این امر اولین کارشناسایی خانواده هایی است که ماهواره را در خانه خود راه داده اند و سپس با معتمدین هر شهر یا بخش صحبت کنیم تابا فردی که در خانه ماهواره دارد در مورد آسیب های آن صحبت کند.

سرهنگ فرحبخش تاکید کرد: باید بدانیم که فرزندان ما از این آسیب مصون نیستند لذا به عموم مردم و همه شهروندان تذکر لسانی و امر به معروف داشته باشیم.

وی افزود: باید در جلسات شورای امر به معروف و نهی از منکر هر پایگاه برنامه ریزی شود و منکرات سطح هرمحله و شهر را بشناسند و برای حذف آن برنامه ریزی کنند.

تربیت دینی مورد توجه خانواده ها باشد

نماینده ولایت فقیه در بسیج سپاه شهرستان بشرویه گفت: با توجه به اینکه فرزندان زیبنده خانواده هستند باید آن ها را به تربیت دینی آراسته کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین عمارلو نیز در این جلسه بیان کرد: بحث تربیت دینی ترکیبی از دو کلمه تربیت و دین است که تربیت به معنی مطلق کلمه درباره حیوانات نیز به کار می رود اما آن چیزی که آن را تکمیل می کند دین است که به معنای شکوفا کردن استعداد های انسان در جهت مطلوب که هدف بعثت پیامبر نیز برآن بوده و برای کمال انسان است.

وی افزود: دشمنان امروزه سعی دارند تا این هدف را از بین ببرند.

حجت الاسلام عمارلو اظهار داشت: اگر زندگی ما براساس آموزه های دینی باشد و فرزند ما در محیط دینی بزرگ شود در شخصیت فرزند مشهود خواهد بود.

نماینده ولایت فقیه در بسیج سپاه شهرستان بشرویه یادآور شد: در آیات و روایات آمده است زیان کاران واقعی کسانی هستند که هم خود را و هم خانواده های خود را فدا می کنند.

حجت الاسلام عمارلو با بیان اینکه مقام معظم رهبری در سخنان خود بارها به شبیخون فرهنگی اشاره کرده اند، اظهار داشت: شبکه های ماهواره ای و هزاران سایت با قیمت ارزان و گاها رایگان در اختیار ما قرار می دهند چرا که همه این کارها از روی برنامه ریزی است لذا اگر فرزندمان را درست تربیت کنیم در آینده نیز آسوده خاطر خواهیم بود.

نماینده ولایت فقیه در بسیج سپاه شهرستان بشرویه با اشاره به افزایش آمار طلاق گفت: چیزی که امروزه در بین زن و شوهر ها نیست تقوای الهی است که سبب بروز اختلافات می شود.

وی به چند راهکار موثر در بحث تربیت فرزندان اشاره و بیان داشت: حس الگویی فرزندان زیاد است و آنان حس تقلید بسیاری دارند پس باید سعی کنیم الگوی مناسبی برای فرزندانمان باشیم و اولین الگو برای فرزند پدر و مادر هستند که اگر مقید باشند فرزند نیز مقید می شود.

حجت الاسلام عمارلو بیان کرد: نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشیم انتخاب مدرسه، مربی و دانش آموز است چراکه معلم تاثیر مستقیم بردانش آموز دارد.

نماینده ولایت فقیه در بسیج سپاه شهرستان بشرویه ادامه داد: باید خانه را در جای خوبی بخرید به این دلیل که همسایه خوب در تربیت فرزند تاثیر مستقیم دارد و همچنین والدین سعی کنند الگوی خوبی برای فرزندانشان انتخاب کنند.

وی دومین روش در بحث تربیت دینی روش گفتاری دانست و گفت: با استدلال صحبت کنیم و داستان و مثل برای فرزندانمان بازگو کنیم و نتیجه کار را برای او بگوییم و همچنین از روش امر به معروف و نهی از منکر استفاده شود.