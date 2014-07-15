معافیت مالیاتی تنها مشروط به تسلیم اظهارنامه است

به گزارش خبرنگار مهر ،مراد امیری شامگاه گذشته در جمع خبرنگاران در سالن جلسات این اداره تاکید کرد: اولین شرط استفاده از معافیت های مالیاتی تسلیم و ارسال اظهارنامه به این اداره است که مودیان مالیاتی در استان فقط تا پایان تیرماه برای این کار فرصت دارند.



وی تصریح کرد: اظهار نامه الکترونیکی بخشی از خدمات دولت الکترونیک در راستای کاهش مراجعات مردمی و کاغذ بازی در ادارات است که اجرای آن در این سازمان از سال گذشته آغاز شد.



این مسئول یادآور شد: بر اساس ماده 119 قانون پنجم توسعه شرط استفاده از معافیت مالیاتی فقط تسلیم اظهار نامه است و هر شخصی اقدام به این امر نکند مشمول جریمه نیز خواهد شد.



امیری در خصوص مودیان مالیاتی که دفاتری برای ثبت و تنظیم معاملات ندارند،گفت: این افراد با ید اظهار نامه خود را به صورت خود اظهاری ارسال کنند.



وی بیان داشت: برای مثال روش این کار به این صورت است که شخصی که مالیات وی در سال گذشته یک میلون تومان بوده باید چهار درصد این رقم را در سال 93 بر آن مبلغ اضافه و پرداخت کند.



مدیر کل امور مالیاتی استان ادامه داد: مالیات افرادی که بین یک تا سه میلیون تومان در سال می رسد نیز رقم 9 درصد است که این عدد باید در اظهار نامه اضافه شود.



امیری درباره نحوه محاسبه مالیات اشخاص حقیقی بالای سه ملیون تومان، در اظهارنامه مالیاتی سال جاری افزود: این افراد نیز باید 14 درصد آن رقم را بر آن مبلغ افزوده و پرداخت کنند.



وی یادآور شد: حدود هشت درصد اظهارنامه های دسته سوم به عنوان نمونه بررسی و پیگیری خواهد شد و باقی آن فقط ثبت می شود.



مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حدود 48 درصد افرادی از سال قبل تاکنون که اقدام به ارسال اظهار نامه های مالیاتی خود کرده بودند مشمول مالیات نشده اند.



امیری در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره نحوه هزینه مالیات های شهروندان اظهار داشت: بخشی از نحوه صرف مالیات در امور عمرانی است که در اختیار شهرداری ها،دهیاری ها و ... قرار می گیرد.



این مقام مسئول یادآور شد: البته بخش دیگری از ارقام مالیاتی نیز باید به خزانه کل کشور واریز شود.



مالیات بر ارزش افزوده کمک به تولید کننده است



امیری همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص اعتراضات صنفی اخیر اصفهان درباره بحث مالیات بر ارزش افزوده گفت: این نوع مالیات اصلا زیانی به تولید کننده و فروشنده نمی رساند چرا که از خریدار کالا دریافت می شود.



وی افزود: در همه جای جهان این مالیات برای کمک به تولید است به طوریکه میزان نقدینگی تولید کننده و فروشنده را افزایش می دهد.



اعمال برخورد قاطع با فاکتور سازی در استان



همچنین حسین تاجمیر ریاحی رئیس اداره حقوقی امور مالیاتی استان در ادامه این نشست گفت: با حساب سازی و فاکتورسازی جعلی در استان به شدت برخورد خواهیم کرد.



وی بیان داشت: بر اساس ماده 190 قانون مدنی صحت معاملات مشروط بر آن است که برای معاملات مشروع باشد که به تبع آن فاکتور سازی در راستای فرار مالیاتی آن معامله را محکوم به بطلان می کند.



ریاحی افزود: عده ای افراد سودجو اقدام به نوشتن فاکتور های معاملاتی و حساب سازی در دفاتر خود کرده اند که در حقیقت آن معامله صورت نگرفته و فقط هدف آنان فرار مالیاتی است.



وی تاکید کرد: این افراد آبروی جامعه حسابداران که افرادی صدیق و زحمتکش هستند را از بین می برند و بازرسان این اداره با جدیت با این موضوع برخورد خواهند کرد.