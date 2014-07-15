100 قلم دارو تا پایان تیر ماه وارد فهرست بیمه ها می شود

دکتر رسول دیناروند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به تفاهمنامه ای که مابین وزارت بهداشت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پوشش بیمه ای داروهای منعقد شده است، پیش بینی می کنیم تعداد اقلام دارویی تحت پوشش بیمه ها از 280 قلم به 380 قلم دارو تا پایان تیر ماه امسال برسد.

وی با تاکید بر حمایت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو از بیماران، تصریح کرد: آنچه مسلم است، اینکه داروهای مورد نیاز بیماران به خصوص بیماران خاص و صعب العلاج، مورد حمایت وزارت بهداشت قرار دارد و سعی می کنیم که مردم در تامین دارو، کمتر دچار مشکل شوند.

دیناروند افزود: امسال دولت در حدود 1100 میلیارد تومان یارانه دارو برای حمایت از داروهای گران قیمت پرداخت می‌کند.