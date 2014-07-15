دوران پایان رژیم صهیونیستی آغاز شده است/ فرزندان ما صبح آزادی را خواهند دید

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در آغاز جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی صلاح الزواوی سفیر فلسطین در جمهوری اسلامی ایران با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی گفت: واقعاً دردناک است زمانی که بر سر سفره افطار نشسته ایم به یاد آوارگان فلسطینی هستیم و به یاد معلولان و مادران فرزند از دست داده که هزینه دسیسه آمریکا علیه دین در کشورمان را پرداخت می کنند.

وی افزود: فلسطینی ها دایماً در تظاهرات خود در کرانه باختری و نوار غزه در معرض جنایات صهیونیست ها هستند اما مقاومت قهرمانانه غزه در برابر حملات صهیونیستی قطعاً به آنها پاسخ خواهد داد.

الزواوی با اشاره به این که کشورهای حامی رژیم صهیونیستی ما را مورد تهاجم خود قرار داده اند، گفت: صهیونیست ها بی رحمانه خانواده های فلسطینی را به قتل می رسانند و کشورهای حامی آنها در برابر چنین جرمی سکوت می کنند، سکوتی که همانند سکوت اهالی قبرستان است.

سفیر فلسطین در جمهوری اسلامی ایران با بیان این که این مقاومت دلیرانه و مستحکم است یادآور شد: هیچ شهر، شهرک و روستایی از رژیم صهیونیستی از موشکهای ما در امان نیست و صحنه وحشت توسط هواپیماهای ما تمام شهرک نشین های اشغالگر را گرفته است و دوران پایان این رژیم آغاز شده است.

وی ادامه داد: فرزندان ما صبح آزادی را خواهند دید و این نبرد مرحله آغازینی برای طرح غربی شکست استعماری است.

وی با یادآوری این نکته که جهاد برای دفاع از فلسطین وظیفه ملی است گفت: خداوند به آنهایی که موشک های ما را ساخته اند برکت دهد که با حمایت مادی و معنوی از ملت ما در راه آزادسازی قبله گاه مسلمانان جهان شرکت خواهند کرد.

الزواوی گفت: نقش شما فرزندان امام خمینی(ره) نقش محوری است. رژیم صهیونیستی مورد اعتماد نخواهد ماند.

وی با بیان این که امیدواریم این غم هرچه زودتر از ملت اسلامی برطرف شود گفت: امیدواریم شرایط به گونه ای فراهم شود که بهترین امتی باشیم که برای جهانیان پدید آمده است.

سفیر فلسطین در جمهوری اسلامی ایران مجدداً از لاریجانی و نمایندگان مجلس برای حمایت از مردم بی دفاع غزه تشکر کرد و گفت: از خدا می خواهم ملت ایران را سرافرازی دهد و آرزوی طول عمر و سلامتی را برای رهبر معظم انقلاب اسلامی و تمامی مسئولین نظام و فرزندان این ملت دارم.

در پایان سخنان صلاح الزواوی نمایندگان مجلس شعار «الموت لاسرائیل» سر دادند.