4 هزار زندانی جرایم غیر عمد در زندان های کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر یساقی شامگاه دوشنبه در جشن گلریزان آزادی زندانیان اصفهان با بیان اینکه متاسفانه در کشور ایران آنطور که باید به قانون احترام گذاشته نمی شود و بی قانونی بیشتر از قانونمداری به چشم می خورد، اظهار داشت: صدور سالانه 500 میلیون برگه قبض جریمه مصداقی بر این مدعاست.



وی با بیان اینکه امروزه به دنبال سهل انگاری یک نفر در جامعه افراد زیادی باید تاوان پبردازند، افزود: برای مثال در یک حادثه رانندگی چندین خانواده درگیر یک حادثه می شوند.



نائب رئیس ستاد دیه کشور با اشاره به آمار اعلام شده از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص مرگ و میر در تصادفات جاده ای گفت: بر اساس این آمار سالیانه 23 هزار نفر در این نوع حوادث جان خود را از دست می دهند.



وی با اشاره به ورودی پرونده ها به دادگستری های سراسر کشور نیز گفت: سالانه بیش از 10 میلیون پرونده به مراکز دادگستری وارد می شود که این امر بیانگر ازدیاد بی قانونی در کشور است و باید این امر اصلاح شود.



یساقی در ادامه با اشاره به آمار مرگ و میر ناشی از حوادث کار طی یک سال گذشته نیز بیان داشت: در یک سال گذشته یک هزار و 990 نقر در این حوادث جان باختند.



وی به وجود بیش از 4 هزار زندانی فعال اقتصادی در زندان های کشور اشاره کرد و اظهار داشت: چنانچه قانونمندی ترویج یابد دیگر شاهد اینگونه حوادث و اتفاقات نخواهیم بود.