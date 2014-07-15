کیک لجنی در تصفیه خانه ساری تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله ذاکری صبح سه شنبه در نشست مشترک با شهردار ساری، افزود: به منظور جلوگیری از آلودگی محیط زیست، کیک لجنی که در تصفیه خانه فاضلاب ساری تولید می شود می تواند در اختیار شهرداری ساری قرار گیرد تا در نیروگاه زباله سوز استفاده شود و این امر می تواند گام مهمی در حفظ محیط زیست باشد.

مدیرعامل شرکت آبفا گفت: همکاری و تعامل بین این دو ارگان در رفع مشکلات و موانع اجرایی در بخش کنده کاری، آبرسانی و طرحهای فاضلاب موثر خواهد بود.

شهردار ساری نیز در سخنانی با بیان اینکه شرکت آبفای شهری و شهرداری در تمامی لحظات در حال خدمت رسانی به مردم هستند، گفت: باید تلاش کنیم فعالیتهای اجرایی خود را به نحو احسن و با ایجاد کمترین مشکل برای مردم به سرانجام برسانیم.

مهدی عبوری قول مساعد داد تا در روند اجرای پروژه های آب وفاضلاب در سطح شهر همکاری لازم را با شرکت آبفای شهری مازندران به عمل آورد تا پروژه ها در موعد مقرر به اتمام برسد و مردم از مزایای آن بهره مند شوند.