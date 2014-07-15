عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- "اسماعیل هنیه" نخست وزیر دولت منتخب فلسطین اعلام کرد که واقعیت در غزه باید تغییر کند و هیچ طرفی نمی تواند شروط مقاومت را نادیده بگیرد.

- "سامی ابوزهری" سخنگوی جنبش حماس تاکید کرد که مقاومت تا رسیدن به اهداف خود به نبرد با رژيم صهیونیستی ادامه خواهد داد.

- در حملات جدید جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب نوارغزه دو فلسطینی شهید شدند.

- "ویلیام هیگ" وزیر امور خارجه انگلیس در چارچوب تغییرات وزارتی از سمت خود استعفا کرد.

- تلفات جنگ اخیر رژیم صهیونیستی در غزه به 188 شهید فلسطینی و هزار و 391 زخمی افزایش یافت.

- مصر ابتکار عملی را برای توقف جنگ غزه ارائه کرده است.

- دولت لیبی اعلام کرد که برای برقراری امنیت در این کشور جذب نیروی امنیتی خارجی را مورد بررسی قرار می دهد.

- آمریکا و قطر یک قرارداد فروش سلاح به ارزش 11 میلیارد دلار امضا کردند.

- "جان کری" وزیر امور خارجه آمریکا مذاکرات هسته ای با ایران را بسیار دشوار توصیف کرد.

- کشورهای آمریکای لاتین حملات اخیر رژیم صهیونیستی به نوارغزه را محکوم کردند.

- قطر پیشنهاد کرد که یک بندر تجاری تحت نظارت بین المللی در نوارغزه احداث شود.