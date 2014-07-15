عدم اطلاع رسانی مناسب به مردم در موقع گرد و غبار باید حل شود

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور پولادی صبح سه شنبه در جلسه کمیته بررسی هوای استان اظهار داشت: مسئولان سازمان محیط زیست استان ایلام با هماهنگی محیط زیست کشور شاخص ها و پارامترهای جدید جهت سنجش آلودگی به وسیله ریزگردها وآلودگی های صنعتی تهیه کنند.

وی بیان داشت: منشأ ریزگردها متاسفانه در کشورهای همسایه ما عراق و عربستان است و نمی توان به سادگی با آنها مقابله کرد فقط می توان آموزش و اطلاع رسانی داشت.

وی یکی از مشکلات تشخیص به موقع آلودگی هوا را عدم داشتن ملاک قانونی لازم و مناسب جهت تشخیص شرایط آلودگی هوا دانست و گفت: دیگر مشکل عدم ارائه برنامه آموزشی و اطلاع رسانی به موقع مردم است که در این خصوص تفاهم نامه ای بین استانداری و صدا و سیما منعقد تا برنامه آموزشی با کمک کارشناسان ذیربط استان برگزار شود.

وی همچنین به هواشناسی تأکید کرد: زمینه ارتقا سیستم هدایت ناوبری هواپیما جهت نشست و برخاست در باند و همچنین ارتقاء سیستم سخت افزاری و نرم افزاری به منظور افزایش سرعت و دقت در مورد ورود ریزگردها را برآورد و نتیجه را به معاونت عمرانی اعلام کند.