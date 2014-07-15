11 تصفیه خانه فاضلاب در شهرکهای صنعتی مازندران احداث شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی موسوی صبح سه شنبه در بازدید از پروژه مدول دوم تصفیه خانه شهرک صنعتی چمستان نور گفت : استان مازندران دارای شرایط خاص جغرافیایی است و استقرار صنایع ، با نگاه ویژه به بخش محیط زیست و فضای سبز همراه بوده كه با توجه به این شرایط ، 11 تصفیه خانه فاضلاب در شهرکها و نواحی صنعتی استان ، درحال فعالیت است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران افزود : فاز اول تصفیه خانه شهرک صنعتی چمستان با ظرفیت پالایش 350 متر مکعب در شبانه روز در سال 84 افتتاح و به بهره برداری رسید که مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب اين شهرک صنعتي نیز بعنوان اولین تصفیه خانه مجهز به واحدهای تصفیه شیمیایی ، بعلت ماهیت واحدهای تولیدی مستقردر آن شهرك ، در حال اجرا است.

موسوی بیان داشت : پروژه مدول دوم این تصفیه خانه با افزايش ظرفیت پالايش تا 500 متر مکعب در شبانه روز و با اعتبار 12 میلیارد ریال در حال اجراست.

وی تصریح کرد : درحال حاضر اجرای مدول دوم اين تصفیه خانه به اتمام رسیده و دارای پیشرفت فیزیکی 95 درصدی بوده که آماده بهره برداری است ولی بهینه سازی لاگونهای مدول اول تصفیه خانه درحال انجام است تا هر دو مدول تصفیه خانه ، بطور همزمان به بهره برداری کامل برسند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران خاطرنشان کرد : تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی چمستان دارای واحد تصفیه شیمیایی ، آشغالگیر ، متعادل ساز ، رآکتور بی هوازی UAFB ، مخازن هوادهی و ته نشینی ، مخازن ذخیره لجن مازاد ، فیلتر پرس ، کلرزنی ، اتاق تأسیسات و بهره برداری و آزمایشگاه مرکزی است.