به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی عرب‌پور دوشنبه شب در آیین گردهمایی مدیران مسئول کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد با اعضاء ستاد هماهنگی و نظارت بر کانون‌ های فرهنگی و هنری مساجد استان کرمان گفت: باید آموزه‌ها و مفاهیم دینی در جامعه تعمیق شود تا بتوانیم خدعه های فرهنگی دشمنان را خنثی کنیم.

وی با اشاره به اینکه باید از ظرفیت‌های موجود برای رفع دغدغه های فرهنگی استفاده کرد، افزود: در سال جاری دو مسئله فرهنگ و اقتصاد مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفت و وظیفه ما حرکت در مسیری است که به فرمایشات معظم له جامه عمل پوشانده شود.

امام جمعه موقت کرمان با تاکید بر لزوم حمایت دستگاه‌های فرهنگی از کانون‌‌های فرهنگی و هنری مساجد ادامه داد: باید مشکلات و کاستی‌های این مراکز شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.

وی به شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی اشاره کرد و اذعان داشت: کانون‌های مساجد، هیئت‌ های مذهبی و موسسات قرآنی از جمله شبکه هایی هستند که به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته و استفاده صحیح از آنها می تواند تا حد زیادی در رفع چالش های فرهنگی تاثیرگذار باشد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمان با اشاره به حدیثی از پیامبر معظم اسلام(ص) مبنی‌بر اینکه " اگر کسی برای نزدیکی و تقرب به خداوند روی آورد، خداوند دو برابر به سمت او می‌آید"، گفت: باید با برنامه ریزی صحیح جوانان را جذب دین کرده که البته این شور و اشتیاق در دلهای آنها موج می زند.

حجت‌الاسلام عرب‌پور اذعان داشت: دشمنان به دنبال اسلام ستیزی هستند و در چنین شرایطی تقویت پایه‌های دین مبین اسلام در جامعه ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.