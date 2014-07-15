به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسين توحيدي‌فر، شامگاه دوشنبه در نشستي خبري با اشاره به بيمارستان تامين اجتماعي در جاده تفت كه قرار بود به صورت 400 تختخوابي احداث شود، اظهار داشت: از آنجا كه تخت‌هاي بيماريستاني تامين اجتماعي بر اساس جمعيت بيمه شدگان در هر استان و منطقه احداث مي‌شود، كل ظرفيت استان يزد براي راه‌اندازي تخت‌هاي بيمارستاني 400 تخت بود.

وي عنوان كرد: با توجه به اينكه اكنون 240 تخت در بيمارستان شهداي كارگر تامين اجتماعي موجود است، قرار شد بيمارستان جديد با ظرفيت 150 تخت احداث شود.

امكان توسعه تخت ها در بيمارستان جديد تامين اجتماعي وجود دارد

توحيدي‌فر خاطرنشان كرد: بر همين اساس اجراي طرح با اندكي تعويق انجام شد اما اكنون حصاركشي زمين بيمارستان انجام شده و نقشه كشي آن بايد به دليل كاهش آمار تخت‌ها اصلاح شود اما طرح به گونه اي اجرا مي شود كه امكان توسعه تخت ها در آينده وجود داشته باشد.

مديريت درمان تامين اجتماعي استان يزد تصريح كرد: از سوي ديگر از آنجا كه تخت‌هاي عادي در يزد فراوان است، اين بيمارستان به بيمارستان فوق تخصصي سرطان تبديل مي‌شود و كليه درمانهاي مربوط به سرطان در اين بيمارستان انجام خواهد شد.

وي با اشاره به برنامه زمان بندي شده در اين زمينه اظهار اميدواري كرد: اين طرح ظرف سه تا چهار سال آينده مورد بهره برداري قرار گيرد.

85 درصد تختهاي بيمارستان شهداي كارگر اشغال است

توحيدي فر در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه در حال حاضر 85 درصد تخت هاي بيمارستان شهداي كارگر اشغال است، افزود: در زمينه ضريب اشغال تخت رتبه دوم كشور را داريم و اين بيمارستان علاوه بر بيماران بومي، بخش قابل توجهي از بيماران غيربومي را نيز پذيرش كرده و به آنها خدمات درماني ارائه مي دهد.

وي در بخش ديگري از اين نشست با اشاره بدهي هاي بالاي تامين اجتماعي به مراكز طرف قرارداد و پزشكان در سال گذشته اظهار داشت: اين ديون چندين ماه روي هم انباشته و به رقم بسيار سنگيني تبديل شده بود كه خوشبختانه در خردادماه امسال، كليه بدهي ها به پزشكان و مراكز طرف قرارداد تا اسفندماه سال 92 پرداخت شد و داروخانه ها نيز طلب خود را تا پايان فروردين ماه امسال وصول كرده اند.

8 ميليارد بدهي تامين اجتماعي به بيمارستانهاي يزد

توحيدي‌فر عنوان كرد: سال گذشته در سطح استان هشت ميليارد تومان فقط به بيمارستانهاي سطح استان بدهي داشتيم.

رئيس بيمارستان شهداي كارگر نيز در اين نشست با اشاره به تحولاتي كه در اين بيمارستان در طول هفته تامين اجتماعي و بعد از آن رخ مي دهد، اظهار داشت: ورودي اورژانس بيمارستان شهداي كارگر از داخل كوچه به خيابان اصلي انتقال مي يابد تا مردم بيماران خود را راحتتر به اين بخش برسانند.

حسين حاجي صادقي زاده همچنين با اشاره به راه اندازي دو تخت دياليز با همكاري استانداري يزد و خيران استان عنوان كرد: در حال حاضر دو تخت دياليز در اين بيمارستان فعال شده اما تا 10 تخت در اين بخش قابل توسعه است و با توجه به اينكه تخت دياليز يكي از كمبودهاي اصلي در حوزه درمان استان يزد است، اين توسعه به تدريج انجام خواهد شد.

وي همچنين از فعالتر شدن بخش آندوسكوپي اين بيمارستان خبر داد و يادآور شد: خريد دستگاه آندوسكوپ اطفال و بزرگسالان، حجم مراجعات به اين بخش را افزايش داده است.

راه اندازي اتاق اكسيژن در بيمارستان شهداي كارگر

حاجي صادقي زاده همچنين از خريد دستگاه اكسيژن خبر داد و اظهار داشت: با خريد اين دستگاه، اتاق اكسيژن بيمارستان شهداي كارگر نيز به زودي راه اندازي مي شود.

وي همچنين با اشاره به توسعه فضاي فيزيكي اين بيمارستان عنوان كرد: در حال حاضر دو بخش به خاطر كمبود فضا در اشغال فضاي اداري مالي و كلاس هاي دانشجويان است كه با ساخت سايت اداري و مالي، اين فضاي اشغال شده آزاد مي شود.

---------------------------------------

عكس: مسعود ميرجليلي