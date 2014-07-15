پيروي از فرهنگ غربي عامل اصلي بدحجابي است/ لزوم پرهيز از برخورد قهري

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفي ياري شامگاه دوشنبه در جريان بازديد از نمايشگاه حجاب و عفاف در سنندج اظهار داشت: پيروي از پوشش غربي و تقليد هاي به وجود آمده در جامعه عامل اصلي بروز معضلات كنوني در حوزه حجاب و عفاف است.

وي با اشاره اهميت ترويج الگوهاي اسلامي و ديني در جامعه براي نهادينه كردن فرهنگ حجاب و عفاف يادآور شد: استفاده از الگوهای اسلامی ایرانی به‌ عنوان راهکاری عملی برای جلوگیری از معضلات حوزه حجاب و عفاف به شمار مي رود و به همين دليل اين مهم بايد به عنوان يك اولويت در دستور كار قرار گيرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به اینکه در برخی آیات قرآن کریم به نمونه و الگوهایی از حجاب برتر برای زنان اشاره شده است، افزود: در قرآن کریم از حجاب به‌عنوان یک تکلیف یاد شده است و انسان‌ها می‌توانند با بهره گرفتن از قرآن کریم راه خوشبختی و سعادت زندگی خود را تعیین کنند.

وی با اشاره به توطئه هاي بي پايان دشمنان در راستاي حمله به آموزه هاي ديني و اسلامي عنوان کرد: بسیاری از معضلات حوزه حجاب و عفاف در کشور نشأت‌گرفته از پیروی بانوان از مدهای لباس کشورهای غربی از طریق رسانه‌ها بوده و برای مقابله با این هجمه نظام‌مند باید چاره‌ای اساسی اندیشیده شود.

حجت‌الاسلام صفی‌یاری معرفی الگوهای پوشش با بهره‌مندی از فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی را عاملی مهم در برابر نفوذ بی‌حجابی و مظاهر فرهنگ منحط غربی عنوان کرد و افزود: يكي از نيازهاي اصلي در اين بخش انسجام کاری دستگاه‌های متولی و مسئول است.

وی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی توجه به مبحث حجاب در جامعه بیشتر شد اما دادن اختیار بیش ‌از حد به فرزندان از سوی خانواده‌ها موجب بروز بدحجابی و بی‌عفتی در جامعه شده است و بايد توجه داشت كه هم‌ اکنون برخورد فیزیکی با افراد بی‌حجاب نمی‌تواند کارساز باشد.

مدير كل تبليغات اسلامي استان كردستان يادآور شد: ترویج آموزه‌های دینی و فرهنگی و همچنين اجرای طرح‌های تشویقی و بنیادی در سنین پایین از جمله اموری است که باید مدنظر قرار گیرد تا شاهد كاهش معضلات اجتماعي در جامعه باشيم.

حجت الاسلام صفي ياري با اشاره به اينكه دشمن دست از توطئه بر عليه كشورمان بي نمي دارد، اظهار داشت: امروز تهاجم فرهنگی کشورهای استکباری بر روی تضعیف حجاب و بر محور انزوای ارزش‏های والای بانوان مسلمان متمرکز شده اغست لذا از این رو حجاب را می‌توان یکی از عوامل جلوگیری از سلطه دشمنان بر جوامع اسلامی دانست.

وی با اشاره به لزوم ترويج فرهنگ حجاب و عفاف در بين بانوان استان كردستان گفت: انتظار مي رود زنان ایران اسلامی به ‌ویژه در استان کردستان گوهر والای وجودی خویش را از نگاه نامحرمان، پاک و مصون دارند و به‌عنوان پایه‌های عظیم فکری و فرهنگی کشور زمینه‌ساز سلامت خانواده‌ها و جامعه باشند.

مدير كل تبليغات اسلامي استان كردستان در پايان گفت: فرهنگ سازي در اموري همچون نهادينه كردن رعايت حجاب و عفاف نيازمند برنامه ريزي و سرمايه گذاري بلند مدت است و به همين دليل همواره بايد اين مهم در برنامه هاي مديران و مسئولان مورد توجه قرار گيرد.