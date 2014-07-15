به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی، شامگاه دوشنبه در دیدار مدیر کل انتقال خون استان قم در سخنانی اظهار داشت: خون مایه حیات انسان است و زندگی انسان در درجه اول وابسته به خون بوده چرا که تمامی سلول‌های بدن از خون تغذیه می‌کنند و در حقیقت می‌توان اینگونه عنوان کرد که خون مادر تمام سلول‌ها و دستگاه‌های موجود در بدن است.

وی بیان داشت: برخی از افراد که خون خود را اهدا می‌کنند و از این طریق جان انسانهای دیگر را نجات می‌دهند به توصیه اسلام عمل کرده‌اند.

این مفسر قرآن کریم افزود: نبود خون در مواردی جان انسان‌ها را به خطر می‌اندازد و بر کسانی که شرایط اهداء خون را دارند وظیفه است که در این امر شرکت کنند چرا که این اقدام از جمله کارهای مهم یک جامعه برای همدیگر است.

وی با بیان اینکه اهدای خون واجب کفایی است، افزود: اهدای خون اهدای زندگی بوده و این اقدام بر هر مسلمانی واجب کفایی است.

آیت الله مکارم شیرازی، با تاکید بر مراقبت سازمان انتقال خون در ماموریت‌های خود افزود: وظایف این سازمان به جهت آنکه جان انسان‌ها را نجات می‌دهد خطیر و سنگین است و دست اندرکاران امر باید در زمان دریافت خون آزمایشات لازم را انجام دهند تا این کار مقدس سبب نگردد تا برخی از بیمار‌ی‌ها به انسانهای دیگر انتقال یابد.

ضرورت اطلاع رسانی بیشتر برای ترغیب مردم به اهدای خون

استاد برجسته حوزه علمیه قم، با تاکید بر اینکه سازمان انتقال خون برای مشارکت بیشتر مردم در زمینه اهدای خون باید اطلاع رسانی‌های خود را افزایش دهد ابراز داشت: اطلاع رسانی‌های کنونی برای تشویق مردم به مشارکت در این امر کافی نیست و باید اقدامات در این زمینه به منظور ترغیب بیشتر مردم افزایش یابد.

آیت الله مکارم شیرازی، با بیان اینکه اتوبوس‌های سیار اهدای خون راه خوبی برای تشویق مردم به مشارکت در این امر است، افزود: به دلیل آنکه قم، مرکز جهان تشییع است باید از شهرهای دیگر در تمامی عرصه‌ها و در این زمینه پیشرو باشد.

قمه زنی در جامعه اسلامی مطرود است

این مرجع تقلید شیعیان، تصریح کرد: عده‌ای که در ماه محرم قمه می‌زنند باید به عشق امام حسین(ع) برای نجات جان ارادتمندان و دوستداران آن حضرت خون اهدا کنند.

وی با تاکید بر این مطلب که قمه زنی در جامعه اسلامی مطرود است، افزود: امام حسین(ع) با اقداماتی همانند قمه زنی که اسلام را به مخاطره می‌اندازد مخالف است و باید توجه داشت که راه رسیدن به سیدالشهداء(ع) قمه زدن نیست و این‌گونه کار‌ها موجب تضعیف عزت و اقتدار جامعه اسلامی می‌شود.

آیت الله مکارم شیرازی، با بیان اینکه عمل قمه زنی موجب شادی دشمنان اسلام خواهد شد، گفت: مکتب اسلام با خودزنی و آسیب وارد کردن به بدن؛ آن هم به صورت عمدی مخالف است.

وی تصریح کرد: اقداماتی همانند قمه زنی عزت دنیای اسلام را در جهان زیر سئوال می‌برد و موجب می‌شود چهره زشتی از اسلام در اذهان مردم دنیا نقش ببندد.

این مرجع تقلید شیعیان، بیان داشت: کسانی که در گذشته قمه زنی را جایز می‌دانستند اکنون با این کار مخالف هستنند و آن را جایز نمی‌دانند چرا که قیام سیدالشهداء(ع) به منظور زنده نگه داشتن مکتب اسلام بوده اما قمه زنی موجب تخریب وجهه اسلام می‌شود.

استاد برجسته حوزه علمیه قم، ادامه داد: امام حسین(ع) با قیام خود حیات دوباره‌ای به اسلام و مسلمین داد و امروز نیز شیعیان باید به سیدالشهداء(ع) اقتدا کنند چرا که اهدای خون موجب نجات جان انسانی و مومنی از خطر مرگ می‌شود.