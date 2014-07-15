احداث بیمارستان فوق تخصصی 120 تختخوابی در قشم با مشارکت خارجی ها

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حبیبی در نشست با مدیران شرکت مدیکال پارک ترکیه بر حمایت سازمان منطقه آزاد قشم از سرمایه گذاری بخش خصوصی در قشم، تاکید کرد.

وی گفت: ساخت بیمارستان فوق تخصصی در منطقه آزاد قشم با توجه به نزدیکی این منطقه با کشورهای حاشیه خلیج فارس، بسیار مهم و سودآور خواهد بود.

قائم مقام سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به پروژه های مهم توسعه ای در این منطقه از جمله طرح جامع پل ارتباطی خلیج فارس، توسعه اسکله ها، برنامه ساخت پالایشگاه های نفت و گاز و تقویت حوزه ترانزیتی در قشم، سرمایه گذاری در این منطقه را بسیار مهم ارزیابی کرد.

خانم آیسون مدیرعامل شرکت مدیکال پارک ترکیه نیز در این دیدار گفت: در حال حاضر 26 بیمارستان در نقاط مختلف جهان توسط این شرکت ساخته شده است.

وی افزود: مدیریت 6000 پزشک و پرسنل در بیمارستان های احداث شده بعهده شرکت مدیکال پارک می باشد و امیدواریم بیمارستان جدید این شرکت نیز هرچه زودتر در منطقه آزاد قشم احداث شود.

به گفته مدیرعامل شرکت مدیکال پارک کشور ترکیه، ساخت بیمارستان در زمان های کوتاه حداقل یک ساله از ویژگی های این شرکت در حوزه ساخت بیمارستان است.

مسئولان شرکت مدیکال پارک ترکیه قرار است پس از ماه مبارک رمضان با هدف امضای نهایی ساخت بیمارستان 120 تختخوابی فوق تخصصی در کنار بیمارستان جدید قشم در شهرک نریمان، به این منطقه سفر کنند.

11 هتکار از اراضی ملی در قشم رفع تصرف شد

سرپرست مدیریت اطلاعات جغرافیایی و املاک سازمان منطقه آزاد قشم از رفع تصرف افزون بر 110هزار متر مربع اراضی ملی در این منطقه خبر داد.

محمد دهقانی با بیان این مطلب گفت: مدیریت یگان حفاظت از اراضی ملی طی سه ماهه اول سال 93 با شناسایی سودجویان در 3 شهر و 9 روستای جزیره قشم موفق به رفع تصرف 110 هزار و 653 متر مربع از اراضی ملی در این منطقه شد.

وی افزود: ارزش اراضی آزاد شده در شهرهای قشم، درگهان و سوزا و 9 روستای جزیره شامل طولا، رمکان، نقاشه، تنبان، تورگان، کابلی، باغ بالا، گوران و گیاهدان، 71 میلیارد و 275 میلیون ریال است.

به گفته سرپرست مدیریت اطلاعات جغرافیایی و املاک سازمان منطقه آزاد قشم، نیروهای مدیریت یگان حفاظت از اراضی ملی طی سال گذشته نیز موفق به آزاد سازی 216 هزار و 403 متر مربع از اراضی ملی به ارزش بالغ بر 162 میلیارد و 964 میلیون ریال شده بودند.

دهقانی در پایان با اشاره به اهمیت پاسداری از منابع ملی و نقش ارزشمند مدیریت یگان حفاظت از اراضی ملی سازمان منطقه آزاد قشم در این حوزه، تصریح کرد: با افراد سود جو و متصرفان اراضی ملی براساس قانون برخورد خواهد شد.