عزاداران علوی به خونخواهی مسلمانان عراق و فلسطین گردهم می آیند/ لشکر علی ولی الله می آید

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از آغاز حملات جبهه‌ استكبار به محور اصلي مقاومت و كشور سوريه و تهديد به تخريب اماكن مقدسه آن كشور مخصوصاً حرم حضرت زينب كبري(س) و تحولات میدانی کشور عراق و حضور تکفیریهای داعش و کشته شدن عده زیادی بی گناه، ستاد مردمي مدافعان حرم توسط جمعي از هيئات مذهبي، كنگره بين‌المللي امام علي النقي(ع)، مؤسسات و گروه‌هاي فرهنگي و امت شريف حزب‌الله شكل گرفت.

اين ستاد تا امروز هشت برنامه تجمع در جهت اعلام آمادگي براي دفاع از حرم آل الله(ع) برگزار نموده است كه در رسانه‌هاي خارجي بين‌المللي و منطقه‌اي پوشش وسيع و بازتاب گسترده‌اي داشته است.

ستاد مدافعان حرم با کمک هیئت الرضا(ع) در آستانه شهادت اميرالمؤمنين(ع) قصد دارد نهمین اجتماع بزرگ مدافعان حرم را تحت عنوان (لشگر علی ولی الله می آید) در غروب روز شهادت اميرالمؤمنين(ع) 28 تیرماه از ساعت 18 تا اذان مغرب در ميدان امام حسین(ع) با حضور سخنرانان و مداحان اهل بيت(س) سیب سرخی، بهمنی، علیمی، هلالی و دیگر مداحان مطرح و مردم شهيدپرور تهران برگزار نمايد.