شاعران مدافعان همیشگی زبان فارسی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه نخستین همایش پارسی‌زبانان شب دوشنبه 23 تیرماه با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و ادب در تالار مهر حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.

در این مراسم علیرضا قزوه، مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری در سخنانی اظهار كرد: زبان فارسی روزگاری از غرب تا شرق و همچنین تا بخشی از اروپا و سرزمین چین و هند گسترده بود و هنوز جای پای آن اقتدار بر زبان برخی شاعران آن دیار همچون بیدل دهلوی و اقبال لاهوری جاری است. به همین خاطر بر این باورم كسانی كه در سرزمین‌های دوری مثل هند و پاكستان كه زبان رسمی‌شان پارسی نیست، پارسی سخن و شعر می گویند، كاری بزرگ انجام می‌دهند و در حال مجاهدت‌اند.

قزوه با اشاره به دبیری‌اش در نخستین جشنواره شعر فجر، اظهار كرد: در آن جشنواره سعی كردم شاعران پارسی زبانی از كشورهای مختلف را دعوت كنم و افسوس می‌خورم كه چرا بعد از برگزاری 8 دوره جشنواره شعر فجر شاعران پارسی زبان دنیا فراموش شده اند.

وی همچنین با اشاره به اینکه شاعران پارسی زبان دیگر كشورها اولویت حال حاضر جامعه ادبی ایران هستند، گفت: چرا نباید در جلسه دیدار سالانه شاعران با مقام معظم رهبری كه حدود 200 شاعر در آن به محضر حضرت آیت الله خامنه‌ای می رسند و تاثیرگذارترین جلسه شعری كشور است، شاعران پارسی زبان حضور داشته باشند؟

همچنین در این مراسم غلامعلی حداد عادل نیز دقایقی به سخنرانی پرداخت.

حداد‌عادل در ابتدای سخنان خود اظهار داشت: غالباً وقتی ما درباره زبان فارسی در كشورهای ایران، تاجیكستان، افغانستان، هندوستان و ... سخن می‌گوییم، فكرمان متوجه عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. محاسبه می كنیم كه آیا بازار كار برای كسانی كه در هندوستان زبان فارسی یاد بگیرند وجود دارد یا خیر؟ یا در جریانات اجتماعی چه قدر همراه هستند؟ در حالی كه مدافعان زبان فارسی در تمام این سرزمین ها شاعران بوده‌اند.

وی افزود: شاعران سخن دل مردم را به زبان می آورند و دردهای روزگار را بیان می‌كنند. پرسش‌های ابدی انسان را به زبان می‌آورند و فراتر از زمان، مكان و فراتر از مرزهای سیاسی شاعران انسان ها و ملت ها را به یكدیگر پیوند می دهند. به نقش حافظ در گسترش زبان پارسی باید توجه كرد. هر جا فارسی زبان و فارسی دان هست، حافظ كنار دست اوست.

این چهره فرهنگی و سیاسی كشور خاطرنشان كرد: در زمانه ما درست در رزوگاری كه استعمار انگلیس با همه توان قصد ریشه كن كردن زبان پارسی را از هند و پاكستان داشت، اقبال لاهوری به مدد شعر، چراغ زبان پارسی را قوت و روشنی بخشید و این كاری است كه شاعران انجام می‌دهند. آنها دردها، حقایق و رازها را با زبانی دلنشین بیان می‌كنند و شیرینی سخن و لطافت اندیشه را به كام مردم می‌نشانند.

در این مراسم همچنین سیدعلی موسوی گرمارودی شاعر پیشکسوت در سخنانی شخصیت‌های برجسته شعر پارسی همچون مومن قناعت، محمدعلی عجمی و ظهیر احمد صدیقی را معرفی كرد و در پایان شعری را كه درباره شهر دوشنبه، پایتخت تاجیكستان سروده بود، خواند.

در این مراسم علی‌اصغر داوری، بلرام شكلا، علی كمیل قزلباش، كیومرث عباسی قصری، ابوطالب مظفری، فرزانه مظفری، فاضل نظری، آنا برزینا، اسكندر حسینی، محمدافسر رهبین، عزیز مهدی، سیدمحمود سجادی و قادر طراوت پور هم به شعرخوانی پرداختند.