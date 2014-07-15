حریفان قم در والیبال دختران کشور مشخص شدند

نسرین رامین در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: بعد از تلاش‌هایی که برای تشکیل و آغاز برنامه‌های آماده‌سازی تیم والیبال دختران جوان قم انجام شد، والیبالیست‌ جوان قم به مرحله مقدماتی پیکارهای والیبال قهرمانی رده سنی جوانان کشور اعزام می‌شوند.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی مسئولان برگزاری این مسابقات در فدراسیون والیبال کشورمان، این دوره از رقابت‌ها در مرحله مقدماتی از گروه پنجم با شرکت پنج تیم مدعی صعود به مرحله نهایی، به صورت دوره‌ای از روز سیزدهم تیرماه به میزبانی هیئت والیبال استان مرکزی به انجام خواهد رسید.

رامین عنوان کرد: این در حالی است که والیبالیست‌های قمی در مرحله مقدماتی پیکارهای قهرمانی کشور در رده سنی جوانان با پنج تیم مطرح والیبال رده سنی جوانان دختر کشور هم‌گروه هستند که باید همانند سایر گروه‌ها برای رفتن به مرحله بعد رقابت نزدیکی با رقبا داشته باشند.

وی با بیان اینکه استعدادهای والیبال قم در ترکیب این تیم به میدان می‌روند، تصریح کرد: قطعا در جدال والیبالیست‌های قم با رقبای خود در رده سنی جوانان که بازی‌های آن به شکل دوره‌ای به مدت یک هفته برگزار خواهد شد، تیم والیبال رده سنی جوانان قم به دنبال کسب جواز صعود خواهد بود.

نایب رئیس هیئت والیبال استان قم بیان داشت: چهره‌های شاخص رده سنی جوانان والیبال کشور در حالی در مسابقات قهرمانی این رده سنی به مصاف یکدیگر می‌روند که تیم جوانان قم در گروه پنجم مقدماتی با 5 تیم البرز، تهران، اصفهان، همدان و مرکزی هم‌گروه شده است.

رامین اضافه کرد: در حالی که مسابقات والیبال قهرمانی جوانان کشور از روز سیزدهم مرداد ماه در پنج منطقه و به میزبانی 8 استان برگزار خواهد شد، میزبانی بازی‌های گروهی که قم در آن حضور دارد به هیئت والیبال استان مرکزی سپرده شده است و به همین خاطر تدارک خوبی برای آماده سازی تیم به منظور حضور پرقدرت در این دوره از رقابت‌ها در نظر گرفته‌ایم.

وی عنوان داشت: تمرینات تیم والیبال دختران جوان قم از مدت‌ها قبل و به خصوص بعد از پایان امتحانات تحصیلی به صورت جدی در سالن والیبال شهید طاهریان قم در حال برگزاری است و امیدواریم که بتوانیم در این دوره نتایج بسیار خوبی کسب کنیم و رشد والیبال قم را شاهد باشیم.

نایب رئیس هیئت والیبال قم در پایان با بیان اینکه در والیبال قم دختران بسیار مستعدی فعال هستند یاد آور شد: تیم بسیار خوبی آماده این رقابت‌ها شده است و امید زیادی داریم که بتوانیم یکی از جایگاه‌های اول و دوم این گروه را برای صعود به مرحله بعد به دست بیاوریم.

