اهداف و انگیزه های گروه تروریستی داعش/اسرائیل مخالف تکفیریها نیست

یسرا الجندی استاد دانشگاه های مصر و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره اهداف گروه تروریستی داعش در منطقه و حامیان این گروه اظهار داشت: واضح و آشکار است که گروه داعش دارای انگیزه ها و اهداف سیاسی است که به موجب آن قصد نابودی کشورهایی همچون عراق و سوریه را دارد. کشورهایی که از لحاظ امنیتی وضعیت نابسامان و شکننده ای دارند تا از این طریق ایران را از نظر نظامی در یک جنگ طولانی تضعیف کند.

وی با بیان این مطلب افزود: من معتقدم کشورهایی حامی داعش هستند، اما نمی دانم چه کشورهایی هستند. من بر این باور هستم که هدف اصلی داعش تخریب ایران است و واضح است که این امر به پرونده هسته ای این کشور مربوط است. کشورهای حامی داعش از طریق این گروه سعی دارند حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و سیاست های اصلاح طلبانه وی را تضعیف کنند. از سوی دیگر کاملا آشکار است که اسرائیل از جمله طرفهایی نیست که با گروه داعش مخالف باشد و با آن دشمنی داشته باشد.

این استاد مصری درباره طرح موضوع خلافت اسلامی از سوی ابوبکر البغدادی سرکرده داعش نیز گفت: استفاده داعش از لفظ خلافت تلاشی است برای تحریک احساسات جوانان مسلمان در غرب. جوانانی که از بحران های هویتی رنج می برند و داعش با طرح موضوع خلافت اسلامی قصد دارد این جوانان را به اسم دین به سوی قانون شکنی سوق دهد و بسیار آشکار است که در ورای داعش گروه های سیاسی بین المللی وجود دارد. خلافتی در کار نیست و با نگاهی به اقدامات گروه داعش همچون هتک حرمت مقدسات و کلیساها درمی یابیم که خلافتی وجود ندارد.

یسرا الجندی در پاسخ به این پرسش که نظر شما درباره مخالفت اخیر عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر با تجزیه عراق در واکنش به اظهارات مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق گفت: نویسندگان و تحلیلگران در مطبوعات مصر درباره اهمیت اصلاحات در مصر و کشورهای منطقه و تلاش برای برقراری عدالت اجتماعی مطالبی منتشر و اعلام کرده اند چنین اقداماتی مانع ظهور گروه های افراطی همچون داعش می شود. طبعا ملت و دولت مصر با تجزیه عراق، یا هر کشوری در منطقه مخالف است اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که هر گروه جدایی طلب در نتیجه بی عدالتی به وجود می آید و ما از خدا می خواهیم که مصر، عراق و دیگر کشورهای منطقه را از خطر تجزیه در امان بدارد. آنچه اکنون اهمیت دارد این است که تمام طرف های عراقی سریعا درباره روند سیاسی این کشور به توافق دست یابند.

وی درباره سیاست خارجی مصر در دوره عبدالفتاح السیسی و پیروی آن از عربستان سعودی و درخواست اخیر ریاض از قاهره برای واکنش نشان ندادن به تحولات عراق و سوریه گفت: بسیاری از شهروندان مصری سیاست خارجی مصر در قبال کشورهای حاشیه خلیج فارس را تایید می کنند به ویژه اینکه مصر در دوره انتقالی از سوی این کشورها مورد حمایت مالی و سیاسی قرار گرفت. مصر همواره برای پایان بخشیدن به اختلافات در منطقه به طور مسالمت آمیز تلاش می کند. من معتقدم عبدالفتاح السیسی با چنین درخواستی موافقت نمی کند هر چند که مصر عربستان سعودی را دوست و برادر خود می داند اما خود کشوری دارای حاکمیت است است و موضع قاهره در قبال دیگر کشورها کاملا آشکار است به طوری که خواهان حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی کشورها است.

مصاحبه: سمیه خمارباقی