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۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۰:۰۲

بیانیه انجمن اسلامی پزشکان ایران در حمایت از مردم فلسطین

بیانیه انجمن اسلامی پزشکان ایران در حمایت از مردم فلسطین

انجمن اسلامی پزشکان ایران با صدور بیانیه ای در حمایت از مردم مظلوم فلسطین، اعلام کرد: سردمداران ظلم بدانند که امت مسلمان اعم از شیعه و سنی که پایبند سنت پاک رسول گرامی اسلام و معتقد به قرآن کریم هستند اجازه نخواهند داد نقشه های شوم استکبار عملی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از بیانیه انجمن اسلامی پزشکان ایران آمده است: اینک که جامعه حاکم برجهان با سازمانهای عریض و طویل تحت قیادت و سیادت سردمداران و زورمندان مستکبر به خود می بالند به نحوی که جهان را قانونمند جلوه دهند غافل از آنکه در پشت پرده ریا و تزویر قصد عملی نمودن نقشه های شوم خود را دارند و سپس به تصویب همین سازمانها و نهادهای خود بافته بین المللی برسانند که البته نقشه شوم خاورمیانه جدید را بگور خواهند برد و با نصرت خداوند خاورمیانه اسلامی بپا خواهد شد و اکنون که شاهد به آتش کشیدن منطقه به عنوان استراتژی ترین قطعه جهان هستیم، شیطان بزرگ مست تر از هر زمان تمام عوامل و مزدوران جاهل خود به خصوص مولود نامشروع مثلث شوم استکبار کهنه و نو و اسرائیل گروه داعش را بسیج کرده و مصداق کامل اسلام هراسی و به اسم اسلام تکفیرهای بی دین را به خدمت گرفته اند که با شعار پیروزی در سایه وحشت  انسان های مظلوم اعم از زن و مرد، کودک و جوان را از هرمذهب و هرمرام به خاک و خون می کشند و اجساد آنان را برای عبرت و ترس رهایی می نمایند.
وبابهره مندی از آخرین امکانات صوتی و تصویری به عنوان سند افتخار به جهانیان عرضه می دارند.

آری دیروز افغانستان، امروز سوریه و عراق و فردا لبنان و...

احرار جهان بدانند این جنایات در تاریخ به عنوان نقطه ای سیاه و لکه ای  ننگین ثبت و ضبط خواهد شد که اطاق جنگ گروه تکفیری داعش مدعیان حاکم برجهان اسلام در کاخ ستمگران و از ناب خائن آنان بوده و تدارکات آنها را از پول نفت ملت های مسلمان تامین می کنند.

در جبهه دیگر اسرائیل غاصب بازوی دوم استکبار که خود تامین کننده تدارکات و تسلیحاتی ماشین جنگی گروه خطرناک تکفیری داعش است جمعیت مظلوم فلسطین محاصره شده در نوار غزه را به طور شبانه روز به خاک و خون می کشد به نحوی که حتی پزشکان،پرسنل بیمارستان ها و امدادگران و مراکز درمانی از حمله های هوایی و توپخانه ای آنان مصون نمی باشند و تاحد توان زیر باران سلاح های مخوف و ممنوعه قرار می دهند.

سردمداران ظلم بدانند که امت مسلمان اعم از شیعه و سنی که پایبند سنت پاک رسول گرامی اسلام و معتقد به قرآن کریم هستند اجازه نخواهند داد نقشه های شوم استکبار عملی شود و به تبع از علمای اسلام که همیشه حافظ دین بوده و در شرایط کنونی در کنار هم و دست در دست یکدیگر امت اسلام عزیز رهبری می نمایند و مسلمانان را به روشنگری و وحدت دعوت می نمایند و دین قیم را از لوث وجود عناصر کثیف و پلید مدعیان اسلام که به اسم اسلام (دین صلح دین سلم و صفا) جان و ناموس و مال مردم مظلوم و بی پناه را حلال می شمرند پاک نموده و فایق خواهد آمد انشاءا...

امت اسلام، توطئه دشمن وسیع و پیچیده است و مسیر خطرناک و عبور از این پیچ تند نیاز به بصیرت و از خود گذشتگی و وحدت دارد.

و بار دیگر ثابت شده که سازمانهای عریض و طویل هم نشان دادند که هیچگاه در کنار مردم مظلوم نبوده و مدافع آنها نخواهند بود.

انجمن اسلامی پزشکان ایران در سایه تعالیم اسلام عزیز و پیروی از سیاستهای مراجع و علمای اسلام به خصوص رهبر و پرچمدار اسلام عزیز حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی فرصت را مغتنم شمرده و با بهره گیری از برکات ماه رمضان ماه خدا، ماه نزول قرآن و کتب آسمانی و ماه غلبه مسلمین برشیاطین درون و دشمنان خدا اعم از کفار و تکفیری های بدتر، بیزاری و تنفر شدید خود را از آنان اعلام نماید ضمن محکوم نمودن جنایات گروههای تکفیری به خصوص داعش و اسرائیل غاصب به سرکردگی استکبار جهانی با تمام توان در خدمت اسلام و امت مسلمان در هر نقطه خواهد بود و آمادگی خود را جهت حضور در همه جبهه ها بدون هیچگونه حد و مرزی به خصوص در ارائه خدمات پزشکی به مجروحان و ستم دیدگان اعلام می دارد.

کد مطلب 2331871

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