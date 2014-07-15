بیانیه انجمن اسلامی پزشکان ایران در حمایت از مردم فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از بیانیه انجمن اسلامی پزشکان ایران آمده است: اینک که جامعه حاکم برجهان با سازمانهای عریض و طویل تحت قیادت و سیادت سردمداران و زورمندان مستکبر به خود می بالند به نحوی که جهان را قانونمند جلوه دهند غافل از آنکه در پشت پرده ریا و تزویر قصد عملی نمودن نقشه های شوم خود را دارند و سپس به تصویب همین سازمانها و نهادهای خود بافته بین المللی برسانند که البته نقشه شوم خاورمیانه جدید را بگور خواهند برد و با نصرت خداوند خاورمیانه اسلامی بپا خواهد شد و اکنون که شاهد به آتش کشیدن منطقه به عنوان استراتژی ترین قطعه جهان هستیم، شیطان بزرگ مست تر از هر زمان تمام عوامل و مزدوران جاهل خود به خصوص مولود نامشروع مثلث شوم استکبار کهنه و نو و اسرائیل گروه داعش را بسیج کرده و مصداق کامل اسلام هراسی و به اسم اسلام تکفیرهای بی دین را به خدمت گرفته اند که با شعار پیروزی در سایه وحشت انسان های مظلوم اعم از زن و مرد، کودک و جوان را از هرمذهب و هرمرام به خاک و خون می کشند و اجساد آنان را برای عبرت و ترس رهایی می نمایند.

وبابهره مندی از آخرین امکانات صوتی و تصویری به عنوان سند افتخار به جهانیان عرضه می دارند.

آری دیروز افغانستان، امروز سوریه و عراق و فردا لبنان و...

احرار جهان بدانند این جنایات در تاریخ به عنوان نقطه ای سیاه و لکه ای ننگین ثبت و ضبط خواهد شد که اطاق جنگ گروه تکفیری داعش مدعیان حاکم برجهان اسلام در کاخ ستمگران و از ناب خائن آنان بوده و تدارکات آنها را از پول نفت ملت های مسلمان تامین می کنند.

در جبهه دیگر اسرائیل غاصب بازوی دوم استکبار که خود تامین کننده تدارکات و تسلیحاتی ماشین جنگی گروه خطرناک تکفیری داعش است جمعیت مظلوم فلسطین محاصره شده در نوار غزه را به طور شبانه روز به خاک و خون می کشد به نحوی که حتی پزشکان،پرسنل بیمارستان ها و امدادگران و مراکز درمانی از حمله های هوایی و توپخانه ای آنان مصون نمی باشند و تاحد توان زیر باران سلاح های مخوف و ممنوعه قرار می دهند.

سردمداران ظلم بدانند که امت مسلمان اعم از شیعه و سنی که پایبند سنت پاک رسول گرامی اسلام و معتقد به قرآن کریم هستند اجازه نخواهند داد نقشه های شوم استکبار عملی شود و به تبع از علمای اسلام که همیشه حافظ دین بوده و در شرایط کنونی در کنار هم و دست در دست یکدیگر امت اسلام عزیز رهبری می نمایند و مسلمانان را به روشنگری و وحدت دعوت می نمایند و دین قیم را از لوث وجود عناصر کثیف و پلید مدعیان اسلام که به اسم اسلام (دین صلح دین سلم و صفا) جان و ناموس و مال مردم مظلوم و بی پناه را حلال می شمرند پاک نموده و فایق خواهد آمد انشاءا...

امت اسلام، توطئه دشمن وسیع و پیچیده است و مسیر خطرناک و عبور از این پیچ تند نیاز به بصیرت و از خود گذشتگی و وحدت دارد.

و بار دیگر ثابت شده که سازمانهای عریض و طویل هم نشان دادند که هیچگاه در کنار مردم مظلوم نبوده و مدافع آنها نخواهند بود.

انجمن اسلامی پزشکان ایران در سایه تعالیم اسلام عزیز و پیروی از سیاستهای مراجع و علمای اسلام به خصوص رهبر و پرچمدار اسلام عزیز حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی فرصت را مغتنم شمرده و با بهره گیری از برکات ماه رمضان ماه خدا، ماه نزول قرآن و کتب آسمانی و ماه غلبه مسلمین برشیاطین درون و دشمنان خدا اعم از کفار و تکفیری های بدتر، بیزاری و تنفر شدید خود را از آنان اعلام نماید ضمن محکوم نمودن جنایات گروههای تکفیری به خصوص داعش و اسرائیل غاصب به سرکردگی استکبار جهانی با تمام توان در خدمت اسلام و امت مسلمان در هر نقطه خواهد بود و آمادگی خود را جهت حضور در همه جبهه ها بدون هیچگونه حد و مرزی به خصوص در ارائه خدمات پزشکی به مجروحان و ستم دیدگان اعلام می دارد.