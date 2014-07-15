ارتقا مدیریت آموزشگاهی نخستین اولویت اجرایی آموزش و پرورش/ با عدم تعادل در نیروی انسانی مواجه هستیم

خسرو ساکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در برنامه ارتقا مدیریت آموزشگاهی پس از ارزیابی ها در صورت لزوم مدیرانی که حد نصب نمره ارزیابی را کسب نکنند جا به جا خواهند شد و برای مدیران تثبیت شده در این طرح دوره های آموزشی برای افزایش مهارت های شغلی برگزار خواهد شد.

وی گفت: بازنگری در ساماندهی نیروی انسانی در تمام دوره های تحصیلی و رشته های تدریس نیز در لیست اولویت ها قرار دارد که بر اساس آن در نظر داریم با برنامه ریزی های انجام شده حداکثر استفاده بهینه از نیروهای موجود را داشته باشیم.

عدم تعادل در نیروی انسانی موجود

مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز با بیان اینکه در برخی از مقاطع با مازاد نیروی خواهر و برادر مواجه هستیم و در برخی از رشته ها و مقاطع کمبود وجود دارد، افزود: در نظر داریم با برگزاری دوره های ضمن خدمت از نیروها در رشته ها به گونه ای استفاده شود که حداکثر بهره برداری از نیروی انسانی موجود را داشته باشیم.

ساکی اعلام کرد: معاونت پژوهش و برنامه ریزی نیروی انسانی در حال تدوین برنامه سنواتی به منظور پالایش دقیق نیروی انسانی، ارزیابی توانمندی ها و ساماندهی بر اساس چارچوب های تعیین شده است.

تاکید بر توسعه مشارکت های همگانی

وی در ادامه توسعه مشارکت های همه جانبه و همگانی در سطح آموزش و پرورش را عنوان دیگر اولویت ها اعلام کرد و گفت: این مشارکت ها باید در همه زمینه ها و توسط تمامی گروه های مرتبط با آموزش و پرورش انجام شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز افزود: می توان از پتانسیل مشارکت دانش آموزان در شناسایی و مشکلات آموزش و پرورش تا ارائه راهکارهای اجرایی توسط دانش آموزان، اولیا، مربیان و مدیران بهره گرفت که در این خصوص در سال جاری از دو کارگروه و مجمع مشاوران یاری خواهیم گرفت.

ساکی اظهار داشت: مجمع نمایندگان مدیران مدارس و مجمع نمایندگان معلمان نیز به منظور بحث و بررسی پیرامون مسائل مرتبط تشکیل خواهند شد.

استفاده از ظرفیت مدارس غیر دولتی برای کاهش تراکم

وی با بیان اینکه یکی از عرصه های جلب مشارکت نظامند و قانونمند در آموزش و پرورش تقویت مدارس غیر دولتی به شمار می رود، تصریح کرد: برنامه هایی برای توسعه کمی و کیفی این دسته از مدارس در سطح استان وجود دارد و احتمال می رود در صورت توافق وزارت خانه از ظرفیت خالی مدارس غیر دولتی برای کاهش تراکم تعداد دانش آموزان در مدارس دولتی استفاده شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز در پایان تقویت نظارت ارزیابی و ارزیابی آموزشی و ساماندهی و تقویت برنامه های خدمات راهنمایی و مشاوره شغلی و تحصیلی را از دیگر برنامه های اولویت دارد در آموزش و پرورش عنوان کرد.