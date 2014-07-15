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۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۰:۱۶

دبیر در آخرین جلسه شورا پیش از تعطیلات تابستانی تذکر داد:

وزارت راه و شهرسازی در تغییرات طرح تفصیلی و طرح جامع با شورا هماهنگ باشد

وزارت راه و شهرسازی در تغییرات طرح تفصیلی و طرح جامع با شورا هماهنگ باشد

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه مشی شورای چهارم تعامل است؛ اظهار داشت:‌من از وزارت راه و شهرسازی خواهشمندم تغییرات طرح تفصیلی و طرح جامع را با هماهنگی شورا انجام دهند.

به گزارش خبرنگار مهر؛‌ رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه مشی شورای چهارم تعامل است؛ اظهار داشت:‌من از وزارت راه و شهرسازی خواهشمندم تغییرات طرح تفصیلی و طرح جامع را با هماهنگی شورا انجام دهند.

 

علیرضا دبیر در آخرین جلسه شورای اسلامی شهر تهران پیش از تعطیلات تابستانی شورا با بیان این مطلب عنوان کرد:‌ حرف یک نفر؛ نظر شورا نیست. نظر شورا با مصوباتش مشخص می شود و چیزی که به عنوان مصوبه از شورا بیرون می رود اهمیت دارد.

 

وی اضافه کرد:‌ روابط عمومی شورا اخبار همه اعضا را منتشر نمی کند اما بهتر است در ارسال اس ام اس ها نیز دقت کند.

 

رییس کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد:‌ من اگر رای منفی درباره یک مصوبه داشته باشم زمانی که به تصویب شورا برسد باید از آن دفاع کنم. چرا که مصوبه؛ با رای اکثریت مصوبه می شود و بر نظر شخصی ارجحیت دارد.

کد مطلب 2331876

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