علی آقا یحیایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری اردوی توان‌افزایی یک‌روزه ویژه امدادگران هلال احمر شهرستان مهدیشهر گفت: هدف از برگزاری این اردو آمادگی هر چه بیشتر امدادگران برای مقابله با حوادث و سوانح طبیعی و تکمیل آموزه‌های امدادی گذشته آنها بوده است.

وی تعداد شرکت کنندگان در اردوی توان افزایی و بازآموزی هلال احمر را 30 نفر ذکر کرد و افزود: در این اردو امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر مهدیشهر، اصول نقشه خوانی و جهت یابی و زندگی در شرایط سخت را فرا گرفتند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان مهدیشهر با اشاره به اینکه این نخستین اردوی توان افزایی ویژه امدادگران هلال احمر این شهرستان در سالجاری است، گفت: برپایی این اردوها در دستور کار قرار دارد که باید نسبت به آن توجه بیشتری شود.

یحیایی به برنامه های این اردو اشاره کرد و افزود: در این مانور، امدادگران علاوه بر بازآموزی کوتاه مباحث امدادی از پیاده روی شبانه 2 ساعته در کوههای منطقه و مراسم فرهنگی بهره مند شدند.

وی افزود: این مانور از ساعت 17 روز دوشنبه 23 تیر تا 9 صبح بیست و چهارم ادامه داشت، تمرین زندگی جمعی و آماده کردن و صرف افطاری و سحری توسط امدادگران از دیگر برنامه های مانور بود.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان مهدیشهر در خاتمه با ابراز خرسندی از برگزاری این چنین مانورها و اردوهایی در جمعیت هلال احمر، تصریح کرد: امدادگران سرمایه های اصلی جمعیت هلال احمر هستند و امید است این چنین مانورهایی در سال به صورت مداوم برگزار شود و این مانورها و اردوها کمک بزرگی در راستای خدمت رسانی به هم نوع است.