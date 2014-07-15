متکدیان چهره زشتی به معابر عمومی استان کرمانشاه داده اند

فرماندار شهرستان اسلام آبادغرب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پدیده تکدی گرایی، موضوعی است که معلول فرهنگ اجتماع محسوب می شود.

کرم محمدی با اشاره به اینکه متکدیان از احساسات پاک مردم سواستفاده می کنند، گفت: حس نوع دوستی در ملت ایران به ویژه مردم عشایر به شدت بالاست و همین عاملی شده است که متکدیان و گدایان از عواطف انسانی شهروندان بهره ببرند.

وی با اشاره به اینکه پدیده تکدی گری در تمامی شهرستانهای استان کرمانشاه وجود دارد، افزود: امروز در تمامی شهرهای استان کرمانشاه شاهد وجود متکدیان در کوچه و بازار هستیم و این خود عاملی برای زشت شدن چهره معابر عمومی شده است.

فرماندار اسلام آبادغرب اظهار داشت: در شهرستان اسلام آبادغرب نیز پدیده تکدی گری وجود دارد، ولی با این وجود ادارات ذیربط برخوردهای لازم را با این افراد دارند.

محمدی تاکید کرد: دولت به تنهایی نمی تواند در بحث از بین بردن پدیده تکدی گری موفق باشد.

وی با اشاره به اینکه باید برای مبارزه با پدیده تکدی گری، در بین جامعه فرهنگ سازی شود، گفت: باید حس نوع دوستی مردم را به سمت صحیح هدایت کنیم، یعنی باید برای مبارزه با تکدی گری از بحث فرهنگ استفاده کنیم.

فرماندار اسلام آبادغرب در پایان گفت: کمک های مردم در قالب صدقه و ... باید به سوی نهادهای حمایتی همانند کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی هدایت شوند.