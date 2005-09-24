هواي تهران آلوده است ؛ كودكان و بيماران قلبي در خانه بمانند

به گزارش خبرگزاري مهر ، بر اساس اطلاعات رسيده از ايستگاههاي سنجش آلودگي هوا ، ميزان كليه آلاينده ها نسبت به روز گذشته تغيير چندان نكرده ، به اين ترتيب ميانگين غلظت آنها فراتر از حد مجاز قرار دارد و شاخص كيفيت هواي تهران هم اكنون در شرايط ناسالم است .

همچنين ، گزارش هواشناسي حاكي از آسماني صاف تا قسمتي ابري همراه با غبار صبحگاهي است كه به اين ترتيب انتظار مي رود شاخص كيفيت هوا در شرايط ناسالم باقي بماند .

بنابرهمين گزارش ، به كودكان و بيماران قلبي و تنفسي توصيه مي شود از فعاليت طولاني در فضاي آزاد خصوص نقاط پرتردد شهر جدا خودداري كنند .