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۲ مهر ۱۳۸۴، ۱۵:۴۰

به دنبال افزايش سفرهاي درون شهري

هواي تهران آلوده است ؛ كودكان و بيماران قلبي در خانه بمانند

كودكان و بيماران قلبي و تنفسي به دليل شرايط ناسالم هواي تهران از فعاليت طولاني در فضاي آزاد و تردد در نقاط مركزي شهر خودداري كنند .

به گزارش خبرگزاري مهر ، بر اساس اطلاعات رسيده از ايستگاههاي سنجش آلودگي هوا ، ميزان كليه آلاينده ها نسبت به روز گذشته تغيير چندان نكرده ، به اين ترتيب ميانگين غلظت آنها فراتر از حد مجاز قرار دارد و شاخص كيفيت هواي تهران هم اكنون در شرايط ناسالم است .

همچنين ، گزارش هواشناسي حاكي از آسماني صاف تا قسمتي ابري همراه با غبار صبحگاهي است كه به اين ترتيب انتظار مي رود شاخص كيفيت هوا در شرايط ناسالم باقي بماند .

بنابرهمين گزارش ، به كودكان و بيماران قلبي و تنفسي توصيه مي شود از فعاليت طولاني در فضاي آزاد خصوص نقاط پرتردد شهر جدا خودداري كنند . 

کد مطلب 233188

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