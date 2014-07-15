داور ووشوي كردستان موفق به كسب حكم بين المللي درجه A شد

به گزارش خبرنگار مهر، سيد زاهدي ابراهيمي موفق شد كه حكم داوري بين المللي درجه A را با پشت سرگذاشتن آزمون هاي مختلف كسب كند.

رئيس هيئت ووشو استان كردستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به كسب اين موفقيت براي ورزش استان عنوان كرد: سيد زاهد ابراهيمي در این دوره داوری که زیر نظر فدراسیون جهانی ووشو به مدت 7 روز در شهر کاتانیا كشور ایتالیا شد توانست ضمن كسب امتيازهاي لازم اين حكم را براي اولين بار در استان كردستان از آن خود كند.

جلال اصغري عنوان كرد: در اين دوره 65 نفر داور بین المللی در دو بخش تالو و ساندا در سه سطح ارتقاء و تمدید به درجهA و درجهB و داوران جدیدالورود، از 20 کشور دنیا حضور داشتند و در پایان نیز از مجموع دو بخش تالو و ساندا شماري از حاضران موفق به كسب حكم با درجه بهتر شدند.

وي گفت: دوره بین المللی داوری ووشو هر دو سال یک بار برگزار می شود و از هر کشور فقط شش داور سهمیه حضور در اين دوره را دارند.

رئيس هيئت ووشو استان كردستان بيان كرد: در این دوره تعداد 12 نفر داور ایرانی در دو بخش بانوان و آقايان در دو بخش تالو و ساندا حضور داشتند.

وي در پايان گفت: هم اکنون در کل کشور تنها چهار نفر داور بین المللی درجه A تالو را دارند كه يكي از آنها سيد زاهد ابراهيمي داور كردستاني است.