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۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۱:۱۰

خیری به مهر خبر داد:

روزانه بیش از 1500 نفر در ارومیه در جمع خوانی قرآن کریم شرکت می کنند

روزانه بیش از 1500 نفر در ارومیه در جمع خوانی قرآن کریم شرکت می کنند

ارومیه – خبرگزاری مهر: مسئول دارالقرآن اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی گفت: روزانه بیش از هزار و 500 نفر از مردم مومن و روزه دار ارومیه از مراسم جمع خوانی قرآن کریم در مصلای امام خمینی (ره) این شهرستان استقبال می کنند.

اسماعیل خیری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه محفل جمع خوانی قرآن کریم هر روز در طول ماه مبارک رمضان با حضور قاریان برجسته و ممتاز در سطح استان در حال برگزاری است افزود: این مراسم 18 عصر هر روز در مصلای بزرگ امام (ره) ارومیه برگزار و به صورت زنده از شبکه استانی نیز پخش می شود.

وی با اشاره به استقبال گسترده مردم استان از این محافل در سطح استان اظهارداشت: مراسم جمع خوانی قرآن کریم در شمال استان در خوی و جنوب استان در شهرستانهای نقده و تکاب برگزار می شود.

خیری از برگزاری کرسی های تلاوت در ماه مبارک رمضان در استان نیز خبر داد و گفت: این مراسم که در یکی از مساجد شهر با حضور قاریان ممتاز استان برگزار می شود که طی آن آیاتی از قرآن کریم تلاوت و توسط یکی از روحانیون مفاهیم این آیات تفسیر می شود.

مسئول دارالقرآن اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی همچنین به مسابقه پیامکی بهار قرآن در استان نیز اشاره و عنوان کرد: در طول ماه مبارک رمضان مسابقه پیامکی توسط این اداره کل از شبکه استانی پخش می شود که طی آن یک سوال قرآنی مطرح و به قید قرعه به برندگان جوایزی اهدا می شود.

خیری از برگزاری کرسی تلاوت در ارومیه طی دهه سوم ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: زمان و مکان برگزاری این مراسم اطلاع رسانی خواهد شد.

وی برگزاری محافل انس با قرآن، تبیین و تفسیر آیات کلام الله مجید در مساجد را از دیگر برنامه های این اداره کل در طول ایام ماه مبارک رمضان در استان اعلام کرد.

کد مطلب 2331884

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