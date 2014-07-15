95درصد کارکنان کارخانه بومی هستند

ابراهیم غلامزاده در گفتگو با خبرنگار مهر توضیحاتی درباره وضعیت کنونی کارخانه ارائه داد و گفت: کارخانه سیمان لامرد با ضرفیت اسمی سه هزار و 800 تن و تولید متوسط چهار هزار و 200 تن در روز و ظرفیت پنج هزار تنی به عنوان بزرگترین کارخانه سیمان استان فارس شناخته شده که این میزان تولید مازاد بر نیاز شعاع مصرفی کارخانه است و تنها 60الی 80 درصد تولید کارخانه در این شعاع مصرفی به فروش می رسد از این رو تولید مازاد کارخانه به پنج کشور شامل امارات، عربستان، عراق، کویت و تاجیکستان صادر می شود و در سه ماهه اول سال جاری نیز 150 هزار تن صادرات داشته ایم.

غلامزاده افزود: آنچه موجب برتری کیفیت سیمان لامرد شده، استفاده از دستگاه ها، ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته ساخت آلمان و دانمارک است که این سیمان را به یک برند در کشور تبدیل کرده است.

وی با اشاره به آلودگی های ناشی از کارخانه تأکید کردند: در مجموع با بهره گیری از بهترین خطوط تولید و تکنولوژی محیط زیستی توانسته ایم ذرات معلق در هوا را کنترل کرده و آلودگی محیط را به کمترین حد ممکن برسانیم.

مدیرعامل کارخانه سیمان لامرد در خصوص ایجاد اشتغال کارخانه گفت: در تمام بخش های کارخانه اعم از بخش های تولید، مکانیک، برق و اداری کارخانه 570 نفر به طور مستقیم مشغول کار هستند که 95 درصد از این افراد بومی و دارای تحصیلات دانشگاهی هستند همچنین بیش از دو هزار شغل غیر مستقیم ایجاد شده است.

غلامزاده ساماندهی بخش حمل و نقل را مهمترین برنامه پیش روی کارخانه دانست و گفت: کارخانه به عنوان تولیدکننده و بخش خدمات حمل و نقلی نقش برابری در رونق صنعت و رضایت مصرف کننده دارد و ساماندهی این بخش از الزامات است که با تشکیل کانون صنفی حمل و نقل و رانندگان به دنبال ساماندهی این بخش هستیم.

وی از خریداری 100 دستگاه کامیون به ارزش 50 میلیارد تومان و خرید 70 دستگاه دیگر به ارزش 30 میلیارد تومان توسط کارخانه خبر داد و گفت: توسعه شهر لامرد در گرو توسعه ناوگان حمل و نقل در این شهر خواهد بود.

مدیرعامل کارخانه سیمان تصریح کرد: علارغم مشکلات فراوان توانسته ایم صنعت خوب و پویایی را در این شهرستان ایجاد کرده و موجب رونق صنعت در لامرد شویم و ما همواره از صنعتی شدن و تأسیس کارخانجات حمایت کرده که امید است به تلاش در بخش صنعت این شهرستان را به قطبی صنعتی تبدیل کنیم.