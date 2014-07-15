برگزیدگان همایش کاتبان بزرگ قرآن کریم معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش 6 اثر به عنوان آثار برگزیده و 6 اثر به عنوان آثار شایسته تقدیر معرفی شدند؛ همچنین از 10 استاد هنرمند که به برپایی کارگاه های هنری اهتمام داشتند، تجلیل شد.



بنابراین گزارش، در همایش کاتبان قرآنی کریم از استاد حسین متین رضا به دلیل فعالیت های گسترده هنری در راستای نشر و اشاعه فرهنگ قرآنی تجلیل شد.



در بخش آثار برگزیده، از زهرا نامور به دلیل خلق اثر جلد قرآن با طرح گل و مرغ، نجیب احمدی به دلیل طراحی رحل قرآن به صورت مشبک فولاد و طلاکوب، ندا خلعت آبادی به دلیل خلق اثر مرغ بسم الله، بابک خوئی به دلیل خلق اثر انسان کامل، محسن کیانی به دلیل خلق اثر قفل های طرح کلید و قلاب و هیکل علم و سمیه مشایخی به دلیل خلق اثر صلوات و سوره والعصر تجلیل شد.



همچنین مسلم زارع با اثر سوره انسان، عباس جلالی کیا با اثر تابلوی ایمان، وجیهه سادات جلالی با اثر شمسه عاشورایی و گل و مرغ سوره حمد، غلامرضا یوسفی با اثر آیه تطهیر و گل و مرغ اسماء الحسنی، سعید امیرپناهی با اثر بسم الله و اکرم گلزار احمدی با اثر اسماء الله در این همایش شایسته تقدیر معرفی شدند.



همچنین هنرمندانی که در برپایی کارگاه های هنری کمیته هنرهای سنتی همت داشتند، تجلیل شدند.



محمدرضا پورفرزانه در رشته نقاشی قهوه خانه ای، علی حاجیان پور در رششته گچبری سنتی، سیداسماعیل سروری در رشته آئینه کاری، روح الله دهقانی در رشته زری بافی، علی نعیمایی عالی در رشته زری بافی، رسول دهقان در رشته زری بافی، محمدصادق محمدی در رشته گچبری، مینا خلیلی در رشته گل و مرغ، الهه فیضی در رشته تذهیب و سهیلا سلامی در رشته معرق چوب این کارگاه ها را در طول برپایی بیست و دومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برگزار کرده بودند.

در همایش کاتبان بزرگ قرآن کریم از 23 هنرمند و خوشنویس برجسته در حوزه قرآن تجلیل شد.





بیانیه هیئت داوران کمیته هنرهای سنتی نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در پایان همایش کاتبان بزرگ قرآن کریم قرائت شد.



در همایش کاتبان بزرگ قرآن کریم ویژه گرامیداشت مقام میرزا طاهر خوشنویس که عصر 23 تیرماه در حاشیه برپایی نمایشگاه بیست و دوم برگزار شد، هیئت داوران کمیته هنرهای سنتی نمایشگاه بین المللی قرآن بیانیه نهایی این همایش را به شرح ذیل اعلام کرد:



حمد و ثنا بر پروردگار عظیم که توفیقی بی حد و حصر بخشید عاشقان قرآن کریم را در برگزاری بخشی ویژه و تخصصی با عنوان هنرهای سنتی. هنرهایی که پیوسته ملازم رکاب کلام الله، قنبروار وجود و هستی خود را وقف آن کرده و در این قلزم بی پایان حل شده اند.



برگزیدن آثار برجسته از میان اثرهایی که منبعث از روح غنی قرآنی بوده و دُرهایی پرورش یافته صدف ارادت در بحر کرامت هستند، امری است به غایت دشوار و بسیار حساس، چرا که عشق الهی در آنها مأوا گزیده و فقط می توان جلوه محسوس را از منظر مهارت، تناسب، ترکیبات، مواد و مصالح و نظایر آنها مورد بررسی قرار داد. لذا هیئت داوران ضمن احترام به ارادت هنرمندان عزیز و بزرگوار آثار شرکت یافته در نمایشگاه را مورد بررسی فنی، تکنیکی، زیبایی شناسانه و خلاقانه قرار داده و در دو گروه آثار برگزیده و شایسته تقدیر را به شرح زیر معرفی می نماید:



الف) آثار برگزیده



1.‌ اثر جلد قرآن با طرح گل و مرغ، لاکی روغنی سرکار خانم زهرا نامور



2. اثر رحل قرآن، مشبک فولاد و طلاکوب آقای نجیب احمدی



3. اثر مرغ بسم الله، میناکاری سرکار خانم ندا خلعت آبادی



4. اثر انسان کامل، مشبک فلز آقای بابک خوئی



5. اثر قفلهای طرح کلید و قلاب و هیکل علم، فولاد طلاکوب آقای محسن کیانی



6. اثر صلوات و سوره والعصر، مشبک چوب سرکار خانم سمیه مشایخی



ب) آثار شایسته تقدیر



1.‌ اثر سوره انسان، معرق چوب آقای مسلم زارع



2. اثر تابلو ایمان، منبت ریز قلم آقای عباس جلایی کیا



3. اثر شمسه عاشورایی و گل و مرغ سوره حمد، معرق چوب سرکار خانم وجیهه سادات جلالی



4. اثر آیه تطهیر و گل و مرغ اسماءالحسنی، منبت سوزنی آقای غلامرضا یوسفی



5. اثر طرح بسم الله، منبت چوب آقای سعید امیرپناهی



6. اثر اسماءالله، سفال سرکار خانم اکرم گلزار احمدی



یادآور می شود، بیست و دومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با شعار «توسعه فرهنگ قرآنی با عزم ملی و مدیریت جهادی» در باغ موزه دفاع مقدس تا پایان تیرماه ادامه دارد.