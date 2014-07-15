به گزارش خبرگزاری مهر، پیتر مائورر با اسال نامه‌ای به دکتر محمد فرهادی رئیس جمعیت هلال‌احمر ایران ضمن اعلام نگرانی کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ از اثرات و پیامدهای درگیری‌ها در عراق، اظهار کرده است: « از آمادگی جمعیت هلال‌احمر ایران برای همکاری با کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ و دیگر اعضای نهضت بین‌المللی در کاهش آلام مردم آسیب‌دیده از درگیری‌ها در عراق استقبال می‌کنم و به دنبال گفت‌و‌گوهای متقابل میان ۲ سازمان برای تهیه برنامه اقدام مشترک هستم.

وی در ادامه این نامه تشکر قلبی خود را از ارسال نامه ایران به منظور حمایت از آسیب‌دیدگان اعلام کرده و آورده است: «کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ و جمعیت هلال‌احمر عراق به صورت خستگی‌ناپذیر و با رعایت اصل بی‌طرفی، به ارائه کمک‌های بشردوستانه در کمترین زمان ممکن و به نیازمندترین افراد پرداخته‌اند.