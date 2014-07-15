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۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۰:۲۳

قدردانی صلیب‌ سرخ از هلال‌احمر ایران برای کمک به عراق

قدردانی صلیب‌ سرخ از هلال‌احمر ایران برای کمک به عراق

رئیس کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ از اعلام آمادگی جمعیت هلال‌احمر ایران به منظور همکاری در زمینه کاهش آلام مردم آسیب‌دیده از درگیری‌ها در عراق استقبال و تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیتر مائورر با اسال نامه‌ای به دکتر محمد فرهادی رئیس جمعیت هلال‌احمر ایران ضمن اعلام نگرانی کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ از اثرات و پیامدهای درگیری‌ها در عراق، اظهار کرده است: « از آمادگی جمعیت هلال‌احمر ایران برای همکاری با کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ و دیگر اعضای نهضت بین‌المللی در کاهش آلام مردم آسیب‌دیده از درگیری‌ها در عراق استقبال می‌کنم و به دنبال گفت‌و‌گوهای متقابل میان ۲ سازمان برای تهیه برنامه اقدام مشترک هستم.

وی در ادامه این نامه تشکر قلبی خود را از ارسال نامه ایران به منظور حمایت از آسیب‌دیدگان اعلام کرده و آورده است: «کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ و جمعیت هلال‌احمر عراق به صورت خستگی‌ناپذیر و با رعایت اصل بی‌طرفی، به ارائه کمک‌های بشردوستانه در کمترین زمان ممکن و به نیازمندترین افراد پرداخته‌اند.

کد مطلب 2331892

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