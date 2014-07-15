بانک مرکزی نرخ جدید ارزهای بانکی را اعلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی نرخ بانکی 39 ارز را اعلام کرد که براین اساس نرخ 19 ارز روز جاری(سه شنبه) نسبت به روز گذشته (دوشنبه) کاهش و قیمت 12 واحد پولی رشد یافت و نرخ 8 ارز نیز ثابت ماند.

نرخ دلار آمریکا با یک ریال افت 25,936 ریال، پوند انگلیس با 90 ریال کاهش 44,301 ریال و نرخ یورو با 33 ریال رشد 35,316 ریال تعیین شد.

فرانک سوئیس 29,071 ریال، کرون سوئد 3,819 ریال، کرون نروژ 4,197 ریال، کرون دانمارک 4,737 ریال، روپیه هند 432 ریال، درهم امارات متحده عربی 7,062 ریال، دینار کویت 91,957 ریال، یکصد روپیه پاکستان 26,239ریال، یکصد ین ژاپن 25,524 ریال، دلار هنگ کنگ 3,347ریال، ریال عمان 67,377 ریال، دلار کانادا 24,182ریال، راند آفریقای جنوبی 2,426ریال، لیر ترکیه 12,250ریال، روبل روسیه 756 ریال، ریال قطر 7,125 ریال، یکصد دینار عراق 2,228 ریال و لیر سوریه 174 ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ دلار استرالیا 24,369 ریال، ریال سعودی 6,917 ریال، دینار بحرین 68,786 ریال، دلار سنگاپور 20,883 ریال، ده روپیه سریلانکا 1,992 ریال، یکصد روپیه نپال 26,630 ریال، یکصد درام ارمنستان 6,363 ریال، دینار لیبی 21,614 ریال، یوان چین 4,176 ریال، یکصد بات تایلند 80,649 ریال، رینگیت مالزی 8,137 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 25,327 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 14,133 ریال، افغانی افغانستان 452 ریال، منات آذربایجان 33,066 ریال، یک هزار روبل بلاروس 2,532 ریال، سامانی تاجیکستان 5,248 ریال و بولیوار ونزوئلا 4,122 ریال است.