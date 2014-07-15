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۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۱:۰۸

سرهنگ بابازاده:

هشت هزار دستگاه خودرو و موتورسیکلت در ساری توقیف شده است

هشت هزار دستگاه خودرو و موتورسیکلت در ساری توقیف شده است

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهور مرکز استان مازندران با بیان اینکه در سه ماهه سال جاری 8 هزار دستگاه خودرو و موتورسیکلت توقیف شده است ، اظهارداشت : از این تعداد سه هزار و 890 خودرو و چهار هزار و 570 موتور سیکلت است.

سرهنگ احمد بابازاده در گفتگو با خبرنگار مهر، همچنین از افزایش توقیف 15 درصدی موتورسیکلت و 10 درصدی خودرو نسبت به سال گذشته خبر داد.

رئیس پلیس راهور مرکز استان 33 درصد از تصادفات جرحی را عابرین پیاده و موتورسیکلت سواران دانست و گفت : عدم استفاده از کلاه ایمنی و حمل مسافر از دلایل اصلی فوتی موتورسیکلت سواران محسوب می شود.

سرهنگ بابازاده همچنین با اشاره به اینکه 6 نفر از عابرین پیاده جان خود را از دست داده اند ، افزود : عابرین باید از گذرگاههای عابرپیاده  پلهای هوایی استفاده کنند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه با موتورسواران متخلف که در جاده فرح آباد سبب سلب آرامش مردم می شوند چه برخوردهایی صورت می گیرد ، گفت : طرح برخورد با موتورسواران متخلف با همکاری نیروی انتظامی و یگان امداد روزانه صورت می گیرد.

رئیس پلیس راهور مرکز استان افزود : موتورهایی که مجوز عبور در جاده های کشور را ندارند پلاک برای آنها صادر نمی شود و در صورت تخلف با آنها برخورد قانونی می شود.
 

کد مطلب 2331895

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