علمای اسلام برای ریشه کنی جهالت در امت اسلام تلاش کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی در دیدار اعضای ستاد برگزاری کنگره بین المللی خطر جریان‌های تکفیری اظهار داشت: تکفیری گری در صدر اسلام نیز وجود داشته است و از زمانی که عصامه ابن زید در سفر خود اجتهادی یک نفر را کشت و از سوی پیامبر(ص) به شدت توبیخ شدند، ایجاد شد.

وی افزود: این جریان تا زمان حکم ارتداد ولید برای عده ای ادامه یافت؛ حتی زمانی که یکی از این افراد به پیامبر(ص) حکم به عدل کردند که پیامبر اکرم بسیار برآشفته شدند و فرمودند که در این امت اگر من حکم به عدل نکنم پس چه کسی باید بکند؟این مسله نشان می دهند که آنها به پیامبر نیز اینگونه هجمه می کردند.

استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم بیان داشت: این جریان همین‌گونه با جهالت و خود اجتهادی این افراد ادامه یافت تا زمان عثمان و امام علی(ع) به اوج خود رسیدند و خوارج از بدنه جامعه اسلامی سربرآوردند.

وی یادآور شد: این جریان در زمان امام علی(ع) بسط یافت ولی ایشان با حکم بسیار حکمت آمیزی سعی در جذب آنها داشتند و در یک سخنرانی بیش از چهار هزار نفر آنها را از جهنم نجات دادند و وصیت کردند که بعد از من آنها را نکشید زیرا آنها فرقشان با معاویه آن است که معاویه برای باطل خود می‌جنگد و اینها برای تصور غلطی که از حق دارند.

آیت الله سبحانی بیان کرد: تکفیر خوارج عقیدتی بود و آنها در پی رسیدن به حق بودند و تفاوت آنها با این تکفیری‌ها از زمین تا آسمان است.

وی گفت: تکفیری‌ها کامل سازماندهی و مامور و بازیچه شده از سوی دشمنان حقیقی اسلام هستند و آنها هستند که به قصد ضربه زدن به اسلام و مسلمین وارد این کارزار شده‌اند پس باید برخورد ما با آنها با خوارج بسیار متفاوت باشد.

به گزارش مرکز خبر حوزه، این مرجع تقلید در پایان بر لزوم تلاش مرجعیت و علمای اسلامی در جهت ریشه کن کردن ریشه های جهالت در امت اسلام تاکید کردند.

