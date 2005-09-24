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۲ مهر ۱۳۸۴، ۱۶:۳۳

هشتم مهر

هفتمين جشنوراه " قلك شكان كودكان سرطاني" برگزار مي شود

هفتمين جشنوراه قلك شكان به نفع كودكان سرطاني ، توسط موسسه خيريه حمايت از كودكان مبتلا به سرطان برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، اين جشنواره كه هر ساله در روز جهاني كودك برگزار مي شود شامل غرفه هاي بازي و غذا است كه كودكان و علاقه مندان مي توانند در اين جشنواره شركت كنند.

بر اساس اين گزارش ، همچنين افرادي كه قلك محك دارند با حضور در اين جشنواره قلك هاي خود را شكسته و پس اندازهاي خود را براي حمايت از كودكان سرطاني به اين موسسه اهدا مي كنند.

گفتني است ، جشنواره قلك شكان روز جمعه 8 مهرماه از ساعت 10 صبح تا 5 بعد ازظهر در مجتمع بيمارستاني رفاهي محك واقع در اقدسيه، سه راه ازگل، بلوار اوشان، خيابان جنت برگزار مي شود و شركت در اين جشنواره براي عموم آزاد است .

 

 

کد مطلب 233190

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