هفتمين جشنوراه " قلك شكان كودكان سرطاني" برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، اين جشنواره كه هر ساله در روز جهاني كودك برگزار مي شود شامل غرفه هاي بازي و غذا است كه كودكان و علاقه مندان مي توانند در اين جشنواره شركت كنند.

بر اساس اين گزارش ، همچنين افرادي كه قلك محك دارند با حضور در اين جشنواره قلك هاي خود را شكسته و پس اندازهاي خود را براي حمايت از كودكان سرطاني به اين موسسه اهدا مي كنند.

گفتني است ، جشنواره قلك شكان روز جمعه 8 مهرماه از ساعت 10 صبح تا 5 بعد ازظهر در مجتمع بيمارستاني رفاهي محك واقع در اقدسيه، سه راه ازگل، بلوار اوشان، خيابان جنت برگزار مي شود و شركت در اين جشنواره براي عموم آزاد است .