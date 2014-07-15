2200 تماس با اورژانس اجتماعی خراسان جنوبی برقرار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی عرب نژاد صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته بهزیستی با بیان اینکه اورژانس اجتماعی در استان از سال 87 فعالیت خود را آغاز کرده است، اظهارداشت: خدمت‌رسانی به موقع و سریع به آسیب دیدگان اجتماعی از اهداف راه اندازی اورژانس اجتماعی استان بوده است.

وی با اشاره به فعالیت 9 مرکز اورژانس اجتماعی در سطح استان تصریح کرد: خدمات اورژانس اجتماعی در چهار بخش خط تلفن 123، خدمات سیار، مرکز مداخله بحران در بحران های فردی و خانوادگی و پایگاه‌های اجتماعی به مردم استان ارائه می شود.

معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان جنوبی با اشاره به فعالیت مرکز سطح یک در شهرستان بیرجند است ، ادامه داد: مراکزی مانند خانه سلامت، مرکز مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق وکودکان خیابانی نیز در سطح استان فعالیت می کنند.

عرب نژاد از پذیرش یک هزار و 131 نفر در مراکز مداخله در بحران اورژانس اجتماعی استان طی سال گ ذشته خبر داد و افزود: همچنین در سال گذشته شش هزار و 603 تماس با خط 123 اورژانس اجتماعی گرفته شده است.

وی تعداد خدمات‌گیرندگان از خدمات سیار اورژانس اجتماعی در سال گذشته را شش هزار نفر اعلام کرد و گفت: طی سال گذشته9 هزار و 563 نفر در پایگاه سلامت بهزیستی خراسان جنوبی پذیرش شده اند.

وی به فعالیت خانه های سلامت در استان اشاره کرد و بیان داشت: در سال گذشته 19 نفر در خانه سلامت و از ابتدای امسال نیز شش نفر خدمات دریافت کرده اند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان جنوبی در خصوص دفتر امور شبه خانواده بهزیستی استان بیان کرد: یکی از اهداف مهم این دفتر جلوگیری از ورود فرزندان به مراکز و جلوگیری از نگهداری طولانی مدت آنان در مراکز است.

وی بیان کرد: مهم‌ترین راهکار تقویت فعالیت‌های مددکاری مربوط به انتقال کودکان به خانواده جایگزین و بستگان یا خانواده‌های داوطلب صاحب صلاحیت است.

عرب نزاد یادآور شد: سال گذشته 105 کودک امدادبگیر در خانواده جایگزین داده شده‌اند و 230 کودک در مراکز پذیرفته شده‌اند.