سیطره ارتش بر تکریت با عملیات "شمشیر بران"/ مفتی سعودی داعش در بیجی به هلاکت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع امنیتی در گفتگو با پایگاه عراقی الغد پرس اعلام کرد: ارتش عراق توانست در پی فرار گسترده و دسته جمعی تروریستها از شهر تکریت، بر این شهر مهم در نزدیکی بغداد سیطره پیدا کند.

وی با اشاره به عملیات موسوم به "شمشیر بران" نیروی زمینی ارتش عراق که با حمایت جنگنده های نیروی هوایی انجام می شود، افزود: نیروهای امنیتی در پی درگیریهای سنگین چند روز گذشته با تروریستها در تکریت، صبح امروز توانستند در یک عملیات ضربتی و سریع مناطق حساس این شهر از جمله ساختمان استانداری، بیمارستان اصلی، آکادمی پلیس و کاخهای ریاست جمهوری را باز پس گیرند و پرچم عراق را بر فراز این ساختمانها به اهتزاز درآورند.

این منبع امنیتی تاکید کرد: عملیات شمشیر بران از بامداد امروز آغاز شده بود که به فرار گسترده و دسته جمعی تروریستها از اکثر مناطق شهر تکریت منجر شد.

خاطرنشان می شود ارتش عراق به تازگی عملیاتهای گسترده ای را در نقاط تمرکز تروریستها با حمایت نیروهای داوطلب و نیروهای عشایری به اجرا گذاشته است. تمرکز این عملیاتها طی روزهای اخیر در موصل، تکریت، بابل، الانبار، سامرا و دیالی بیشتر بوده است.

- دیگر تحولات امنیتی عراق به شرح زیر است:

- یک منبع امنیتی در گفتگو با پایگاه عراقی السومریه نیوز از هلاکت مفتی سعودی داعش در منطقه بیجی (شهر تکریت) طی عملیات ارتش خبر داد. وی تاکید کرد که این عملیات براساس اطلاعات جاسوسی دقیق اجرا شد.

- یگان مبارزه با تروریسم ارتش عراق از کشته و زخمی شدن 100 عضو داعش در عملیات سنگین ارتش علیه تروریستها در جنوب تکریت خبر داد. در این عملیات 70 عضو داعش کشته شده و 30 نفر زخمی شدند.

- سازمان عفو بین الملل درباره افزایش جنایات گروه تروریستی داعش در شهر موصل هشدار داد.

- سه نیروی پیشمرگه در انفجار انتحاری در شمال شرقی بعقوبه کشته شدند. در این حمله تروریستی هشت نفر دیگر نیز زخمی شدند.

- "حنین القدو" دبیرکل حزب "تجمع دموکراتیک شبکیها"(طایفه ای از کردها که اغلب شیعه هستند) در عراق اظهار داشت: شبکیها در شهر موصل با مجازات کشتار دسته جمعی از سوی تروریستها مواجه هستند و ما خواستار تحرک فوری نیروهای امنیتی برای نجات جان آنها هستیم.

- یک منبع محلی در استان نینوا از مجبور کردن 200 خانواده شبکی به ترک مناطق زندگی خود در شهر موصل توسط داعش خبر داد.

- نیروهای امنیتی عراق 9 عضو داعش را در عملیات امنیتی در شمال بابل بازداشت کردند.

- اعضای یک گروه مسلح ناشناس شب گذشته با حمله به ساختمان روزنامه "التاخی" در بغداد، سلاحهای نیروهای حفاظتی و سه خودرو را به سرقت بردند.

- پنج عضو گروه تروریستی داعش در درگیری شدید با نیروهای عشایری در منطقه آمرلی در شرق تکریت کشته شدند، در این درگیریها 15 نیروی عشایری نیز زخمی شدند.