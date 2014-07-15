رومینگ ملی تکمیل شد/ رفع مشکل آنتن دهی موبایل

به گزارش خبرنگار مهر، فاز نهایی طرح رومینگ ملی صبح امروز با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونان این وزارتخانه و مدیران اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل عملیاتی شد.

بر این اساس دو اپراتور ایرانسل و همراه اول نیز از این طرح می توانند به صورت متقابل از نقاط پوشش دهی شبکه های یکدیگر استفاده کنند. پیش از این و در فاز نخست این طرح رومینگ رایتل بر روی شبکه های همراه اول و ایرانسل برقرار شده بود.

با اجرای فاز نهایی طرح رومینگ ملی از شب گذشته مشترکان اپراتور همراه اول و ایرانسل توانستند در نقاط فاقد پوشش دهی این شبکه ها از خدمات یکدیگر استفاده کنند.

قرار است تا پایان هفته جاری این پروژه در کل کشور به اجرا درآید و 1169 شهر و بیش از 70 هزار کیلومتر از جاده های اصلی، فرعی و ریلی کشور تحت پوشش این سرویس قرار خواهند گرفت.

علی اصغر عمیدیان - معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در این مراسم گفت: از روز گذشته تاکنون 2 هزار مشترک ایرانسل و همراه اول به صورت متقابل از طریق رومینگ ملی در شبکه های یکدیگر ارتباط برقرار کردند.

وی با بیان اینکه تا پایان هفته جاری در سطح کشور نقطه ای که نتواند از این خدمات استفاده کند وجود نخواهد داشت، افزود: ارائه سرویس رومینگ ملی یکی از الزامات راه اندازی نسل سوم و چهارم موبایل در کشور است و تا پایان این ماه نیز در خصوص طرح تعویض اپراتور بدون تغییر شماره تصمیم گیری نهایی صورت می گیرد. همچنین واگذاری فرکانس های نسل سوم موبایل را با مشورت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات انجام خواهیم داد.

عمیدیان با اشاره به برقراری ارتباط رومینگ رایتل با همراه اول و ایرانسل از حدود 40 روز گذشته گفت: 37 هزار و 940 مشترک رایتل از شبکه همراه اول و 63 هزار و 200 مشترک رایتل از شبکه ایرانسل از مجموع یک میلیون و 800 هزار مشترک رایتل به صورت رومینگ استفاده کردند.

معاون وزیر ارتباطات از رفع مشکل آنتن دهی در سطح معابر شهری و محیط داخلی منازل، استفاده از سایت های مشترک تلفن همراه و راه اندازی اپراتور مجازی به عنوان سایر امکانات طرح رومینگ ملی نام برد.

وی همچنین در مورد رومینگ متقابل میان همراه اول و ایرانسل در پاسخ به مهر گفت: شبکه و امکانات فنی ایرانسل و همراه اول برای برقراری رومینگ ملی به رایتل هنوز آماده نشده و با مجوزی که برای ارائه خدمات نسل سوم به این اپراتورها خواهیم داد پیش بینی می کنیم از شهریور ماه امکان استفاده مشترکان همراه اول و ایرانسل از شبکه رایتل نیز فراهم شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات گفت: استفاده تلفن بی سیم روستایی از شبکه رومینگ ملی نیز در دستور کار قرار دارد و پیش بینی می شود با رفع مشکلات سوئیچ های این خدمات ظرف یک ماه آینده مشترکان WLL روستایی نیز بتوانند از خدمات 3 اپراتور تلفن همراه در شبکه رومینگ استفاده کنند.