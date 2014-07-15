به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عسکری زاده صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فرا رسیدن روز جهانی جمعیت اظهار داشت: اگر خواهان افزایش کمی جمعیت هستیم در قدم نخست باید به افزایش کیفی جمعیت توجه داشته باشیم چرا که کمیت و کیفیت باید همراه با هم حرکت کنند.

وی تصریح کرد: سلامت باروری و کیفیت زندگی زوج‌ها به ویژه جوانان از اهمیت بالایی برخوردار است که در این راستا باید به مبحث آموزش‌ها و توسعه مهارت‌های زندگی با تمرکز بر استحکام و کیفیت بخشی به ازدواج‌ها توجه داشته باشیم.

عسکری زاده تاکید کرد: امروزه آموزش، بهداشت و سلامت از شاخص‌های مهم کیفیت جمعیت است. لازمه تحقق این موضوع، برخورداری از چشم اندازی روشن برای وضعیت آینده تازه متولد شده‌ها به عنوان سرمایه انسانی جامعه و کشور است.

مدیر کل ثبت احوال هرمزگان اضافه کرد: در حال حاضر حدود 23.5 درصدد جمعیت کشور را افراد زیر 15 سال و 31.5 درصد را افراد بین 15 تا 19 سال، تشکیل می‌دهند. این در حالی است که تعداد افراد بین 30 تا 64 سال در کشور برابر با 39.5 درصد از کل جمعیت است.

مدیرکل ثبت احوال هرمزگان با بیان اینکه، به ظرفیت جمعیتی موجود در کشور باید به عنوان یک فرصت طلائی نگاه و آنرا به صورت صحیح مدیریت کرد، یادآور شد: نیاز است چالش‌های کنونی و پیش روی جمعیتی کشور را شناسایی و پس از مطالعه و رصد کامل و جامعه در این بخش، به سراغ راهکارها رفت.

این مسئول، اضافه کرد: برای بهره‌گیری از نیروی انسانی متخصص‌تر و کارآمدتر نیازمند تدوین قانون جامع جمعیت و تعالی خانواده در کشور هستیم که در همین راستا اموری همانند ساماندهی نظام جامع مدیریت جمعیت کشور و تشکیل نهادهای تخصصی در این زمینه نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

عسکری زاده ادامه داد: جمعیت باید از نظر تعداد و ساختار سنی برای مدت طولانی در مرزهای تعادل بماند لذا با هدف حفظ پویایی و تعادل در ساختار کل جمعیت وجود چنین نهادی امری ضروری است.

وی با بیان اینکه، طبق پیش بینی‌ها تا سال 1425 در ایران از هر پنج نفر یک نفر در سالمند خواهد بود، افزود: کاهش نشاط و پویایی که می‌تواند منجر به کاهش اقتدار ملی و بین‌المللی شود، از تبعات افزایش پدیده سالمندی در کشور است.

عسکری زاده اضافه کرد: هرم سنی جمعیت استان هرمزگان بر خلاف هرم سنی جمعیت کشور، هرمی جوان به شمار می رود که این امر می تواند به عنوان نقطه قوتی برای استان به شمار آید.

مدیر کل ثبت احوال هرمزگان گفت: غرب در حالی مروج کاهش جمعیت شده که سالمندی را تجربه و مهاجرپذیری را به عنوان راهکار پذیرفته‌ است.

به گفته عسکری‌زاده، این در حالی است که سالمند شدن جمعیت در کشور ما در شرایط کنونی و ترویج کاهش شدید جمعیت و پافشاری بر این موضع می‌تواند چالش امنیتی و سیاسی در بر داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون جمعیت افزود: امروزه بسیاری از کشورها از «ساعت جمعیتی» برخوردارند.

عسکری زاده پیرامون این امر گفت: در واقع ساعت جمعیتی، میزان واقعی جمعیت را در هر روز و بر اساس چهار واقعه تولد، وفات، مهاجرت به داخل و مهاجرت به خارج به طور دقیق در دسترس قرار می‌دهد. این ساعت می‌تواند در فواصل بین سرشماری‌های جمعیتی عمومی و سراسری به کمک برنامه‌ریزان جمعیتی و تصمیم‌گیران مربوطه بیاید.