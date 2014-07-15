استعمال و عرضه دخانیات در کیوسکهای ثابت مواد غذایی ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر، کیوسک ثابت عرضه مواد غذایی، مجموعه وسایل و تجهیزات لازم برای ارائه خدمات عرضه مواد غذایی یا نوشیدنی است که در یک مکان مشخص نصب می شود.

در این دستورالعمل که در راستای اجرای مواد 44 و 45 آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون اصلاح مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ابلاغ شده است، رعایت بهداشت فردی نظیر داشتن کارت بهداشت، گواهینامه دوره آموزشی، عدم استعمال دخانیات و عرضه و فروش آن، شستن صحیح دستها، پوشیدن لباس کار تمیز و استفاده از کلاه و دستکش از حداقل الزامات کیوسک ثابت عرضه مواد غذایی عنوان شده است.

بر اساس این دستور العمل، استعمال دخانیات، نگهداری و عرضه آن در کیوسک ثابت اکیداً ممنوع است و در صورت اقدام به آن، طبق قوانین و مقررات اقدام و پروانه بهداشتی نیز لغو خواهد شد.

همچنین در این دستور العمل آمده است: تمام غذاهای عرضه شده در کیوسک ثابت باید دارای پروانه ساخت از سازمان غذا و دارو باشد. در صورتی که در کیوسک ثابت یخ عرضه می گردد باید دارای بسته بندی معتبر بوده و از مراکز مجاز تهیه گردد، در غیر این صورت کیوسک ثابت باید مجهز به دستگاه یخ ساز و یا فریزر برای تهیه یخ باشد.

در صورتی که در کیوسک ثابت از سبزیجات استفاده می گردد باید قبل از مصرف مطابق دستورالعمل وزارت بهداشت، شستشو و سالم سازی گردد و یا از سبزیجات گندزدایی شده بسته بندی که دارای تائیدیه از وزارت است استفاده گردد.