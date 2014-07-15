زبان پارسی دیگر کشورها را شعر نگه داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین روز از نخستین همایش شاعران پارسی زبان با حضور شاعران پارسی گو از کشورهای ایران ، افغانستان، تاجیکستان ، هندوستان ، پاکستان و روسیه در مجتمع فرهنگی هنری سوره اصفهان برگزار شد.

در این برنامه سعید بیابانکی گفت: تمامی شاعرانی که در این جلسه حضور دارند دو نقطه مشترک دارند اول آنکه شاعر هستند و دوم آنکه به زبان پارسی شعر می سرایند.

زبان فارس در جهان یکی از اقلیت‌های زبانی است

وی با اشاره به اینکه زبان فارس در جهان یکی از اقلیت های زبانی را داراست افزود: آنچه سبب محافظت و نگهداری و همچنین پویش زبان فارسی در کشورهای همسایه ایران شده درواقع شعر و موسیقی با کلام یاهمان شعر آهنگین است.

وی ادامه داد: هر آنکس که در خارج از مرزهای ایران به سرایش شعر می پردازد را می توان به عنوان یک فرهنگستان زبان فارسی تلقی کرد.

کشورهایی چون تاجیکستان بسیار شیوا و اصیل فارسی سخن می گویند

بیابانکی تأکید کرد: کشورهای فارسی زبانی که از ما دور هستند به دلیل دور بودن از زبان های خارجی و به ویژه عدم نفوذ زبان های عربی و انگلیسی در زبانشان ، فارسی اصیل تری را صحبت می کنند و به ویژه در تاجیکستان زبان فارسی شیواتر و اصیل تری را سخن می گویند.

این شاعر برجسته پس از تعریف از شهر اصفهان و ابنیه تاریخی آن اصفهان را خواستگاه دو سبک ادبی هندی و بازگشت خواند و گفت: اصفهان از شاعرانی مانند صائب و جمال الدین و کمال الدین عبدالرزاق بهره مند بوده است و چهره های شاخص دیگری نیز در شعر پس از انقلاب داشته است و هم اکنون شاعران جوان فعالی در آن شعر می سرایند.