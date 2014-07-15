همکاری کامبیز روشن روان با بیژن بیژنی در تولید یک آلبوم

بیژن بیژنی درباره تازه ترین فعالیت‌های موسیقایی خود به خبرنگار مهر گفت: مشغول مراحل پیش‌تولید تازه‌ترین اثرم هستم که مراحل آهنگسازی آن توسط کامبیز روشن‌روان به اتمام رسیده است و طبق برنامه‌ریزی هایی که انجام دادیم از شهریور ماه امسال ضبط آن آغاز می شود.

وی درباره شیوه به کارگرفته در این آلبوم بیان کرد: قطعات به صورت ارکسترال روی اشعار شاعرانی چون خیام، ابوسعید ابوالخیر، مولانا، فریدون مشیری و امیر حسین سعیدی در 6 قطعه نوشته شده و به احتمال فراوان در 6 ماهه دوم سال جاری منتشر می‌شود.

این خواننده موسیقی ایرانی درباره نحوه حضور کامبیز روشن‌روان در آهنگسازی این آلبوم توضیح داد: خوشبختانه این امکان برای ما فراهم شده که در مدت ضبط اثر از حضور آقای روشن روان استفاده کنیم که به طور حتم نظارت این هنرمند در جریان ضبط آلبوم می تواند به کیفیت اثر کمک قابل توجهی کند.

این هنرمند درباره ویژگی های تازه ترین اثر موسیقایی خود گفت: فضای کار دارای یک فضای امیدوارانه و متفاوتی است که امیدوارم مانند کارهای دیگر به دل و جان مخاطبان فهیم موسیقی ایرانی بنشیند.

بیژنی درباره کنسرت ها و اجراهای زنده آثار خود بیان کرد: من بارها درباره این موضوع توضیح دادم که دوست دارم در کنسرت ها و اجراهای زنده ام از همان ترکیبی در گروه ارکستر استفاده شود که ما در تولید آلبوم داریم به همین دلیل اگر تهیه‌کننده و اسپانسرها بتوانند با این موضوع کنار بیایند من با برگزاری اجرای زنده هیج مشکلی ندارم و اتفاقا از آن استقبال هم می کنم. این در حالی است که من هیچ گاه مایل به استفاده از ارکستر با تعداد کم نوازنده نبودم و همواره علاقه‌مند اجرای زنده با یک ارکستر کامل بودم.

افسانه سرزمین پدری ام، ایران زمین، نهان خانه دل، چهار فصل، کوچه، رویای رنگین، آیینه در آیینه، گل به دامن، مژده باران و سیب سرخ خورشید آثاری هستند که از این خواننده و خطاط ایرانی تاکنون در بازار موسیقی منتشر شده است.