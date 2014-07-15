گلایه فرماندار ساوجبلاغ از عدم همکاری برخی ادارات با شورای مبارزه با مواد مخدر

ابوالقاسم پالیزگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آگاه سازی از معضل اعتیاد و تغییر مدل مبارزه با مواد مخدر با توجه به رویکرد و شرایط امروز جامعه برای مبارزه با مواد مخدر ضروری است.

رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان ساوجبلاغ با تاکید در راه پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر و ورود تمامی مسئولان در این زمینه تصریح کرد: تلاش مسئولین در راه مبارزه با مواد مخدر و فشار افکار عمومی در راه پیشگیری از اعتیاد، عرصه را برای معتادان و سوداگران مرگ تنگ می کند.

پالیز گیر گفت: متاسفانه برخی از ادارات با این پدیده شوم به صورت جدی وارد عمل نمی شوند و فرمانداری ساوجبلاغ در این خصوص گلایه دارد و این عدم همکاری علاوه بر اعلام به استان در ارزیابی این ادارات اعمال خواهد شد.

وی با بیان اینکه مردم باید کمک کنند و اجازه ندهند در همسایگی منزل یا واحد کسب خود افراد فاسد و قاچاقچی مبادرت به فروش مواد مخدر کنند افزود: در سه ماهه اول سال 93 بیش از 20 مرحله از سوی نیروی انتظامی به اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده در شهرستان ساوجبلاغ مبادرت شده است.

فرماندار ساوجبلاغ اظهار داشت: مواد مخدر توطئه سازمان یافته دشمنان برای هویت زدایی از جوانان این کشور و دشمنان برای تضعیف کردن و فروپاشی نظام و به زانو در آوردن جوانان از مواد مخدر استفاده می کنند.

پالیزگر با بیان اینکه مردم باید به طور جدی با معضل اعتیاد برخورد کنند، گفت: مردم در امر پیشگیری، درمان و صیانت از جوانان خود باید بسیج شوند و با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی از مضرات مواد مخدر، با این پدیده شوم به طور جدی مقابله کنند.

رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ساوجبلاغ با بیان اینکه در برخورد با معظلات اجتماعی مانند اعتیاد نیاز به آسیب شناسی اظهار داشت: برای پیشگیری از اعتیاد باید نقشه راه طبق رویکرد جامعه شناختی تتبین شود و استفاده از روش های فرهنگی، هنری و ورزشی در محیط شهری و روستایی می شود جوانان و نوجوانان و خانواده ها را نسبت به امر پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر احساس کرد.

وی در پایان گفت: معضل اعتیاد باید برای همه مسئولین یک دغدغه جدی باشد و در این راستا مبارزه با مواد مخدر را باور داشته باشند.