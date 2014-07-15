وجود مبارک آیت الله جوادی آملی مایه غرور و سربلندی ایرانیان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در آیین رونمایی از کتاب ارزشمند رسالة الولایة که شب گذشته 23 تیرماه در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی برگزار شد اظهار داشت: در این مکان، حدود 69 مخزن اسناد وجود دارد که اسناد ملی ایران را نگهداری می‌کنند؛ 200 میلیون برگ سند در این مخازن وجود دارند. کتابخانه ملی هم در نقطه مقابل این ساختمان در زیربنای 100 هزار متر و 16 مخزن، 5 میلیون نسخه نشریه و 38 هزار جلد نسخ خطی را نگهداری می‌کند.



رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی‌ با بیان اینکه جمع‌آوری این حجم از کتاب و سند غرورآفرین است، گفت: این مجموعه‌ها آنقدر زیبا و چشم نواز هستند که روح انسان را به پرواز در می‌آورند. بخش اندیشگاه نیز در کنار این مجموعه به صورت سازمانی فعال شده است؛ از همه نخبگان و فرهیختگان، بزرگان و دفاتر مراجع تقلید دعوت کرده‌ایم جلسات هم اندیشی، رونمایی و کرسی‌های آزاداندیشی را در این مکان برگزار کنند.



صالحی امیری با بیان اینکه امکان برگزاری همزمان چندین نشست و همایش در سازمان اسناد ملی وجود دارد گفت: از همه فرهیختگان به ویژه روحانیت معزز دعوت می‌کنیم جلسات علمی و فرهنگی خود را در این مکان برگزار کنند تا بتوانیم تصویر دقیقی از فرهنگ اسلامی را به جهانیان عرضه کنیم.



رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی با اشاره به برگزاری آیین رونمایی از کتاب ارزشمند تحریر رسالة الولایة در این سازمان بیان کرد: امروز وقتی مازندرانی‌ها و همه ایرانیان می‌خواهند احساس غرور کنند نام آیت‌الله جوادی آملی را بر سر زبان می‌آورند.



وی در پایان سخنانش بیان داشت: دعا می‌کنیم در این ماه پر برکت، خداوند به وجود مبارک این عالم برجسته و فیلسوف دوران معاصر، سلامتی بیشتر عطا کند تا ملت ایران همچنان از وجود ایشان بهره‌مند باشد.