به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا غلامحسین­‌پور کارشناس اسناد با اعلام این خبر گفت: فهرست­نویسی کلیه اسناد انتخابات دوره نوزدهم مجلس شورای ملی در فاصله زمانی یک­ ماهه با همکاری علی ططری به پایان رسید.

وی افزود: این فهرست مربوط به دفتر چهارم فهرست اسناد انتخابات مجلس شورای ملی است، که بنابر آن است در ادامه سه دفتر قبلی از ادوار هجدهم تا بیست و چهارم را دربرگیرد.

غلامحسین­‌پور همچنین بیان داشت: تاکنون حدود یک سوم از اسناد انتخابات دوره بیستم مجلس شورای ملی نیز فهرست شده است.

وی در خاتمه یادآور شد: این اسناد نیز همانند اسناد ادوار گذشته مجلس شورای ملی، مشتمل بر صورت‌جلسه­‌های انتخابات، دست­خط­‌های برخی نمایندگان، اوراق باطله و تعرفه­‌های رأی، تلگراف­‌ها و نامه­‌های مربوط به انتخابات، حوزه­‌های انتخابیه، ناظران، میزان آراء کاندیدها، افراد واجد شرایط، تقلب در انتخابات و افراد ذی­‌نفوذ است که می­‌تواند اسناد قابل توجهی برای پژوهشگران و علاقمندان حوزه تاریخ پارلمان فراهم آورد.