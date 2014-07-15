به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا غلامحسینپور کارشناس اسناد با اعلام این خبر گفت: فهرستنویسی کلیه اسناد انتخابات دوره نوزدهم مجلس شورای ملی در فاصله زمانی یک ماهه با همکاری علی ططری به پایان رسید.
وی افزود: این فهرست مربوط به دفتر چهارم فهرست اسناد انتخابات مجلس شورای ملی است، که بنابر آن است در ادامه سه دفتر قبلی از ادوار هجدهم تا بیست و چهارم را دربرگیرد.
غلامحسینپور همچنین بیان داشت: تاکنون حدود یک سوم از اسناد انتخابات دوره بیستم مجلس شورای ملی نیز فهرست شده است.
وی در خاتمه یادآور شد: این اسناد نیز همانند اسناد ادوار گذشته مجلس شورای ملی، مشتمل بر صورتجلسههای انتخابات، دستخطهای برخی نمایندگان، اوراق باطله و تعرفههای رأی، تلگرافها و نامههای مربوط به انتخابات، حوزههای انتخابیه، ناظران، میزان آراء کاندیدها، افراد واجد شرایط، تقلب در انتخابات و افراد ذینفوذ است که میتواند اسناد قابل توجهی برای پژوهشگران و علاقمندان حوزه تاریخ پارلمان فراهم آورد.
