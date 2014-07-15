حضور روحانیان در عرصه های مختلف تیری برچشم دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی صبح سه شنبه در همایش علما و روحانیون در بندرعباس که به همت اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان و اداره اوقاف و امور خیریه استان در حسینیه امامزاده سیدمظفر(ع) برگزار شد، گفت: دنیا، بدی وخوبی هایی دارد که متاسفانه امروز بدیها را تحمل می کنیم ولی از خوبی های آن استفاده نمی کنیم.

به گفته وی، امروز که دشمن در صدد درهم کوبیدن افکار جامعه و به انحراف کشاندن جوانان است و برای رسیدن به هدف خود از هیچ خوی وحشی گری دریغ نمی کند بهترین فرصت برای ترویج مکتب اهل بیت بوده وهیچ شرایطی مثل امروز نیست.زیرا مردم متدین همیشه در جستجوی حقیقت بوده و اتفاقاتی که برای جامعه مسلمین در حال رخ دادن است مردم نیز بهتر می توانند واقعیت ها را دیده و صره را از ناصره تشخیص دهند.

نماینده ولی فقیه دراستان ضمن تبریک ولادت امام حسن مجتبی (ع)تصریح کرد: ما دونوع شخصیت داریم، شخصیت ظاهری وباطنی. و شخصیت باطنی است که برای ما مسئولیت درست می کند.

وی با تاکید به خرج دادن حوصله بیشتر در ترویج مکتب اهل بیت(ع) از سوی طلاب بیان کرد: ما حق نداریم بی حوصلگی کنیم ،اگر خدا نکرده ما طلاب کم حوصلگی کنیم موجب طرد عده ای می شود وبا طرد شدن یک نفر صدها آغوش برایش باز است.

آیت الله نعیم آبادی در پایان اظهار کرد: متاسفانه ما تا بحال روی عقاید واولویت های مردم موفق نبودیم وچناچه سلاح دین با همان میزان اثر پذیری اش با چهره های مناسب در جامعه ترویج کنیم هم خیالمان از اماممان وهم از اسلاممان راحت است.

حفظ حریم و حضور همیشه در صحنه از وظایف روحانیون است

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان درهمایش علماء و روحانیون که به مناسبت ماه مبارک رمضان در بندرعباس برگزار شد گفت: وظیفه روحانیت این است که حریم خود را حفظ کند و همواره در صحنه باشد.

حجت الاسلام سیدشکرالله زندوی در همایش فوق اظهارداشت: پیامبر بزرگ اسلام قرآن وعترت را به مسلمانان سفارش کردند اما متاسفانه امروز درجهان اسلام عترت را رها کردند.

وی گفت: کسانی که به دنبال معنویت در اسلام می گردند همواره در جستجوی این هستند که احکام دینی را از کجا بگیرند.در حالی که منبع این احکام در معنویت است.

حجت الاسلام زندوی افزود: جریانات انحرافی با عرفان های ساختگی سعی درایجاد تفرقه بین مسلمانان دارند که در اعتراض هایشان همواره دیده ایم.

وی افزود: روحانیت در طول تاریخ پرچمدار اسلام ناب بوده است و آنچه که از اهل بیت پیامبر مانده است بوسیله روحانیت تاکنون انتقال پیدا کرده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی با صلابت درصحنه های جهانی می درخشد و مشکلات پیش روی انقلاب اسلامی با نقش پررنگ روحانیت حل وفصل شده است.

وی گفت: وظیفه روحانیت این است که حریم خود را حفظ کند و همواره در صحنه باشد.