کمبود سواد سلامت منجر به کاهش روند درمان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی بخش مهمی از رفتارهای عمومی در عرصه سلامت را، متاثر از آموزشها و اثربخشی رسانه ها دانست و افزود: بر همین اساس، همایشی با عنوان "رسانه و سلامت"، با حضور اساتیدی از علوم ارتباطات و رسانه کشور و گروه پزشکی و آموزش بهداشت، 16 مرداد در شیراز برگزار می شود.

وی با اشاره به تجارب مثبت و منفی حضور رسانه ها در عرصه سلامت عمومی، ابراز داشت: در این زمینه به تجربه های مثبتی مانند مشارکت فعال رسانه در واکسیناسیون 17 ساله ها بر می خوریم که با پوشش 80 درصدی گروه هدف همراه بود و در مواردی نیز، اطلاع رسانی غلط و یا توام با منافع و سودرسانی به گروههایی که در پی بهره برداری تجاری هستند، در تاریخ این عرصه به چشم می خورد.

لنکرانی اظهارداشت: تغییر جهت بیماریها در دنیا به سمت بیماریهای غیرواگیر نیز حرکتی جدید از مشارکت رسانه ها در فرهنگ سازی و تغییر رفتارهای غلط را به همراه داشته که آموزشهای رسانه ای در خصوص مضرات صحبت با تلفن همراه در هنگام رانندگی و ارتباط آن با افزایش آمار سوانح و حوادث ترافیکی، به عنوان یکی از علل عمده مرگ و میر در ایران، گونه ای از این مشارکت جدید است.

رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت با اشاره به مبحث "سواد سلامت" به عنوان یکی از محورهای پیش بینی شده برای همایش ملی رسانه و سلامت، گفت: بر اساس یافته ها، کمبود سواد سلامت، موجب کاهش پایبندی فرد به درمان و نیز کاهش میزان موفقیت درمان می شود و با افزایش سواد سلامت، تغییر محسوسی در پایبندی به درمان و موفقیت آن ایجاد می شود.

لنکرانی، ساماندهی تقاضای عمومی مردم در حوزه سلامت را از دیگر محورهای این همایش عنوان کرد و ادامه داد: در این زمینه، لازم است به این نکته توجه کنیم که اخبار باید به شیوه صحیح و مستند به مردم ارائه شود تا از وقوع تقاضاهای کاذب در جامعه پیشگیری شود و این امر به نحوی با شکل گیری باورهای عمومی جامعه نسبت به مباحث سلامت نیز مرتبط است.

وی، تقاضا برای مصرف مکملها در درمان سائیدگی مفاصل، تقاضا برای مصرف انواع ویتامین ها بدون توجه به مضرات جانبی آنها و نیاز واقعی بدن افراد را از جمله مشکلات ناشی از عدم مدیریت صحیح این مبحث برشمرد و به نقش مصرف زیاد کلسیم در بروز سکته های قلبی در میان بیماران قلبی عروقی و زیاده روی در مصرف ویتامین E و بروز بیماری های قلبی عروقی اشاره کرد.

رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت با تاکید بر نقش موثر رسانه ها در ترویج پاسخگویی و شفاف سازی در عرصه سلامت، اضافه کرد: به کمک جایگاه رسانه ها در این زمینه، مشکلات سلامت مردم واکاوی شده و امکان مدیریت شکایات به شکل صحیح فراهم می شود.

همایش ملی "رسانه و سلامت"، 16 مرداد 93، در آستانه روز خبرنگار، با هدف نگاهی عمیق تر به ظرفیت رسانه در ارتقاء سلامت جامعه، در مجتمع ولایت دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار می شود و تاکنون بیش از 40 مقاله، به دبیرخانه این همایش ارائه شده است که دکتر بهنام هنرور نیز دبیری علمی همایش را بر عهده خواهد داشت.