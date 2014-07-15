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۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۰:۵۱

پیرپیران در گفتگو با مهر:

ایجاد نیروگاه مجازی مدیریت مصرف در پیک‌های پرمصرف برق به صرفه نیست

ایجاد نیروگاه مجازی مدیریت مصرف در پیک‌های پرمصرف برق به صرفه نیست

اصفهان – خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: در سال‌های گذشته به هنگام پیک پر مصرف برق ، نیروگاه مجازی مدیریت مصرف به مدت 10 روز ایجاد می‌شد که به صرفه نیست.

حمید رضا پیر پیران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بدنبال راه اندازی نیروگاه مجازی مدیریت مصرف بین 7 تا 8 هزار مگاوات برق مصرف می‌شود و این در حالیست که نیروگاه اتمی بوشهر میزان مصرف برق آن یک هزار مگاوات است.

وی بیان کرد: برای این میزان مصرف سرمایه سنگینی از دست می‌رود بنابراین مقرون به صرفه نیست.

پیرپیران درارتباط با اینکه بدنبال کمبود آب در استان و کاهش تولید برق ، آیا خاموشی خواهیم داشت، افزود: در حال حاضر برنامه خاموشی برای برق مشترکین در سطح استان اصفهان نداریم مگر اینکه بر اثر سانحه یا حادثه‌ غیر مترقبه‌ای خاموشی برق صورت بگیرد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در پاسخ به اینکه "اگر شاهد خاموشی برق در اصفهان نیستیم به دلیل دستورالعمل کشور مبنی بر مسابقات جام جهانی بوده و هم اکنون که به اتمام رسیده برنامه خاموشی در این استان اجرایی می‌شود"، ادامه داد: چنین چیزی صحت ندارد و همانطور که توانستیم توان تولید برق را در ایام گرم تابستان فراهم کنیم سعی براین است که تا پایان تابستان این روند ادامه یابد.

وی با اظهار اینکه طرح هایی به منظور کاهش مصرف برق در اصفهان داریم، تصریح کرد: هم اکنون مشکلی در تامین برق نداریم و این در حالی است که با مدیریت صحیح مصرف برق برنامه خاموشی در سطح استان نخواهیم داشت.

پیرپیران میانگین رشد مصرف برق در کشور را در حالی 9 درصد خواند که در اصفهان بین 4 تا 5 درصد است، افزود: با توجه به اینکه در شرایط فعلی بهترین موقعیت را در میزان مصرف برق داریم اما درصددیم این میزان را به 14 دهم درصد برسانیم.

وی در ارتباط با تعرفه‌های برق در سه زمان کم باری، میان باری و اوج بار گفت: تعرفه برق در زمان کم باری نصف ، میان باری ، معمولی و در اوج بار دو برابر تعرفه است.

کد مطلب 2331951

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