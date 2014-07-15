قهرمانان قرآنی باید بیشتر به مردم معرفی شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی بخش نهادها و مؤسسات بیستودومین نمایشگاه قرآن با موضوع «راهکارهای ترویج انس با قرآن در بین عموم مردم» اختصاص داشت. این موضوع از مطالبات رهبر معظم انقلاب در طلیعه ماه رمضان 1435 بوده است.
شهریار پرهیزکار، حافظ بینالمللی قرآن کریم سخنران این نشست بود که با حضور حسن محمدی، مدیرعامل اتحادیه تشکلهای قرآن و عترت برگزار شد. محمدی با اشاره به شکل نامطلوب ترویج قرآن در میان مردم گفت: ترویج فرهنگ قرآنی و انس با کلام الله مجید باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
وی با بیان این مطلب، از پرهیزکار خواست تا به بررسی مطالبه از دیدگاه خود درباره بیانات رهبر معظم انقلاب بپردازد و بیان کند که این شکاف تا چه میزان عمیق است و آیا میتوان به سرعت در سالهای آینده آن را پر کرد؟
پرهیزکار نیز با طرح این موضوع که جمعبندی در این باره با یک جلسه امکانپذیر نخواهد بود به بیان خاطرهای پرداخت و اظهار کرد: در کمیسیون فرهنگی شورای شهر جلسهای داشتیم و بحث در این جلسه بر سر موضوعات مختلف بود و تأکید شد هرکسی تنها 15 دقیقه وقت برای بیان مشکلاتش دارد.
وی با اشاره به اینکه از قم برای حضور در این نشست به تهران آمده بود، گفت: شورای شهر با تأخیر برگزار شد و گفتند که ابتدا به بحثهای مهم همچون چالههای شهر تهران و بافتهای فرسوده میپردازیم و سپس به بحث درباره ترویج قرآن خواهیم پرداخت. من در این جلسه، فقط یک جمله گفتم که اوضاع ترویج قرآن خیلی خراب است و باقی وقت را به مسئولان واگذار کردم.
وی با بیان این مطلب اظهار کرد: متاسفانه ما موضوع ترویج قرآن را جدی نگرفتهایم. مسئولان در این باره شعار زیاد میدهند، ولی هیچ کدام از مسئولان فرهنگی کشورمان نمیدانند که ایران چند مقام اول را در قلههای رفیع قرآن در مسابقات مصر، عربستان، ایران، اردن، فیلیپین، لیبی، امارات متحده عربی و ... به دست آورده است.
این حافظ کل قرآن با اشاره به اینکه مسئولان نمیدانند که ایران چند قهرمان قرآنی دارد و چه افتخاراتی را در این راستا کسب کرده است، گفت: وقتی اطلاعات مسئولان ما نسبت به مسائل قرآنی اینقدر پایین است، چه توقعی میتوان داشت. وقتی نوجوانان و خردسالان ما در جامعه میبینند که بزرگان کشورمان اولویت را به مسائلی غیر از قرآن میدهند و قرآن در مراحل پایان توجه قرار میگیرد، از این رویکرد الگو میگیرند.
پرهیزکار با بیان اینکه اولین بار، لفظ قهرمان قرآنی را رهبر معظم انقلاب به کار بردند، افزود: باید از چنین قهرمانانی تجلیل شود و مورد تکریم قرار گیرند تا مردم آنها را بشناسند و به سمت قله رفیع قرآن حرکت کنند. درصد کمی از مردم کشورمان از مقاماتی که ایران در مسابقات قرآنی کسب کرده است اطلاع دارند. در این راستا یکی از نقاط ضعف به عملکرد رسانه ملی مربوط میشود.
وی به برنامه 90 و مسائل بیاهمیتی که در آن بیان میشود اشاره کرد و گفت: درباره چنین مسائلی 30 دقیقه وقت صرف میشود و از مردم میخواهند که آراء خود را برای مثال درباره اینکه عملکرد فلان داور خطا بوده پیامک کنند، اما به مسائل مهمتر توجه نمیشود.
پرهیزکار با بیان اینکه افراد معروف کشورهای اسلامی را قهرمانان قرآنی تشکیل میدهند، یادآور شد: عربستان در ظاهر مسائل قرآنی را خوب حفظ میکند. این کشور افرادی دارد که به قهرمان قرآنی کشور عربستان شهرت دارند.
وی در ادامه مطرح کرد: اگر مسائل را در جایگاه خود قرار ندهیم، به نتیجه نمیرسیم. عدالت یعنی قرار دادن مسائل در جایگاه خود. تا زمانی که کودکان و نوجوانان الگوها را به چشم خود نبینند نمیتوانند به آن سمت حرکت کنند. در این راستا باید توجه داشت که با روایات و احادیث به تنهایی نمیتوان افراد را به حفظ قرآن تشویق کرد.
این فعال قرآنی کشورمان افزود: باید برای مردم کشورمان به ویژه جوانان و نوجوانان برنامهریزی کرد. باید دانست که برنامهریزی برای حفظ قرآن افراد بالای 30 ـ40 سال کمی مشکل است، اگرچه ناممکن نیست. در این راستا باید روی خردسالان و نوجوانان سرمایهگذاری کرد تا با مشاهده تجلیل از حافظان قرآن به این سمت و سو سوق پیدا کنند.
پرهیزکار به مطالبه رهبر معظم انقلاب درباره تربیت 10 میلیون حفاظ قرآن اشاره کرد و گفت: بعید میدانم که در کوتاهمدت بتوانیم به این تعداد برسیم. اینکه رهبر انقلاب بر حفظ قرآن تأکید دارند، و نه بر تفسیر و قرائت، خود نشانگر خاصیتی است که باید به آن توجه کنیم. معظم له در هیچ جلسهای نبوده که بر حفظ قرآن تأکید نکرده باشند. بر حفظ قرآن طی دو تا سه سال موافق هستم، نه اینکه در مدت زمانی کوتاه که پس از آن حافظ همه محفوظاتش را طی بلندمدت از دست بدهد.
وی افزود: اگر حافظان ما در ذهن و سیره خود قرآن را از حفظ داشته باشند، مسلط به حفظ قرآن بوده و هرگاه از آنان سؤال شود بتوانند پاسخگو باشند، و از سوی دیگر بدانند که چه کتابی را حفظ کردهاند، قطعاً میتوانیم قدمی اساسی در این راستا برداریم. موافق خواندن تفسیر همزمان با حفظ قرآن نیستم؛ چرا که سنگین است. باید بر ترجمه و طرح اجمالی آیات قرآن اکتفا کرد. خواندن تفسیر سرعت حفظ را کاهش میدهد.
یکی از فعالان قرآنی کشورمان با بیان اینکه اولین بار، لفظ قهرمان قرآنی را رهبر معظم انقلاب به کار بردند، افزود: باید از چنین قهرمانانی تجلیل شود و مورد تکریم قرار گیرند تا مردم آنها را بشناسند و به سمت قله رفیع قرآن حرکت کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی بخش نهادها و مؤسسات بیستودومین نمایشگاه قرآن با موضوع «راهکارهای ترویج انس با قرآن در بین عموم مردم» اختصاص داشت. این موضوع از مطالبات رهبر معظم انقلاب در طلیعه ماه رمضان 1435 بوده است.
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