سرنوشت گروه تروریستی داعش ذلت و هلاکت است

به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی ائمه جمعه صبح سه شنبه با حضور آیت الله علی اسلامی نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری، ایوب رحیمی معاون سیاسی امنیتی استاندار،



حجت الاسلام محمد تقی بهبودی مسئول شورای سیاست گذاری ائمه جمعه در محل سازمان تبلیغات اسلامی استان برگزار شد.

آیت الله علی اسلامی در این مراسم با اشاره به تحولات منطقه بخصوص غزه و فلسطین اظهارداشت: امروز رژیم جعلی اسرائیل با همکاری کشورهای عربی منطقه و همچنین انگلیس و آمریکا بدترین فجایع انسانی را در غزه و فلسطین انجام می دهند که متاسفانه با سکوت مدعیان حقوق بشر مواجه شده است.

امام جمعه تاکستان بیان کرد: در این طرف گروه ضعیف نفس داعش هم جنایاتی را در کشور عراق انجام می دهد که این گروه کوچک تر از آن است که بتواند در برابر اسلام بایستد و قطعا پیروزی باز هم از آن مسلمین خواهد بود.

روحانیت در صیانت از انقلاب و هدایت مردم نق کلیدی دارند

ایوب رحیمی معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین نیز در این مراسم گفت: ائمه جمعه و روحانیت در صیانت از ارزشهای انقلاب و روشنگری و هدایت جامعه نقش کلیدی و تاثیرگذاری دارند.

وی افزود: ائمه جمعه حافظان انقلاب هستند و مسئولان استان تمام تلاش خود را برای امنیت و رفاه، عمران و آبادانی استان فراهم خواهند کرد.

رحیمی بیان کرد: خوشبختانه شاهد امنیت و آسایش در کشور هستیم که مرهون خون شهدا و تلاش ایثارگران است که باید همیشه شکرگذار خداوند باشیم.

این مسئول با اشاره تغییر مدیران استان یادآورشد: دولت تدبیر و امید برای رفاه و آسایش شهروندان با تمام تلاش خود با انتخاب مدیران شایسته انجام خواهد داد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گفت: امروز آنچه که نگران کننده است طلاق و مواد مخدر است که باید در ین راستا خانوادها بیشتر مراقب فرزندان خود باشند.

در ادامه حجت الاسلام محمدتقی بهبودی مسئول شورای سیاست گذاری ائمه جمعه با اشاره به شبهای قدر اظهارداشت: امسال نیز مثل سالهای گذشته مردم به برگزاری باشکوه تر مراسم شبهای قدر خواهند پرداخت که در این خصوص طلاب و روحانیون بتوانند در این شبها اهداف و فضیلت این شبها را بخوبی برای مردم و بخصوص نسل نوجوان و جوان تبیین کنند.

در پایان این گردهمایی ائمه جمعه استان اقدامات وحشیانه و دردمنشانه رژیم جعلی اسرائیل را در محاصره نوار غزه و همچنین وقوع فاجعه انسانی در فلسطین را محکوم کردند.