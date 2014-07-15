کشتار زنان و کودکان بی دفاع غزه پرده از چهره شیطانی رژیم صهیونیستی برداشته است

به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه ضمن محکومیت این حملات وحشیانه و دعوت به کمک همه جانبه به ملت ستمدیده سرزمین های اشغالی، سکوت مجامع بین المللی در قبال این جنایات نیز مورد نکوهش قرار گرفته است.

متن کامل بیانیه جامعه اسلامی دانشجویان تبریز که که سه شنبه صادر شده است، به شرح زیر می باشد:

"نصر من الله و فتح القریبب

نبرد نابرابری ها که دهه هاست بین خون و شمشیر،سنگ و بمب، و میان حق و باطل اتفاق افتاده است، باردیگر به طور محسوس تر و ملموس تری در روزهای اخیر نمود پیدا کرده است و پرده از چهره گرگ هایی برداشته است که خود را در لباس میش پنهان کرده اند، آنانی که با چنگها و چنگالهای خود به جان مردم افتاده اند.

امروز نماد مظلومیت مسلمانان مصداق واقعی مردم فلسطین است، شهادت و رشادت با نام این این ملت و قوم عجین شده است و درسوی دیگر بی رحمی و ناجوان مردی مختص ذات اسرائیل غارتگر بوده و هست و خواهد بود.

رژیم منفور صهیونیستی یک بار دیگر با پشتیبانی استکبار و استعمار نوین غربی از زمین، هوا، دریا، حملات جنون آمیز قرون وسطایی و حتی بدتر از آن را نسبت به ملت غریب و روزه دار فلسطین انجام داده است. اسرائیل با به خاک و خون کشیدن زنان و کودکان بی دفاع غزه دوباره پرده از چهره ی مکدر و شیطان گونه ی خود برداشته است.

این گستاخی های رِیم منحوس اسرائیل و هم پیمانانش قلب هر انسان آزادی خواهی را با هر کیش و نژاد و آیینی به درد آورده است و هم جامعه جهانی و انسان های انسان دوست باید سکوت خود را شکسته و در مقابل این همه هتاکی و نقض آشکار حقوق بشر قیام کنند و هم سازمان های حقوقی بین المللی که توسط کسانی اداره می شوند که سنگ حقوق بشر را به سینه می زنند، باید در این خصوص موضع گیری و آن را به شدت محکوم نمایند.

اکنون مردم بی نوای غزه از هر زمان دیگری بیشتر نیازبه کمک و همیاری همه جانبه دارند چرا که رزیم عبری صهیونیستی این بار توجه مردم جهان را به جام جهانی و داعش ملعون در عراق جلب کرده و با وحشیگری تمام به کشتار مردم مظلوم و مسلمان روزه دار غزه می پردازد.

جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز ضمن حمایت و پشتیبانی از مردم ستمدیده ی فلسطین و نوار غزه و با شعار "الممنون الاخوان" دوشادوش ملت استوار فلسطین سرزمین مقدس قدس مشتی محکم به دهان اسرائیل می کوبند و ملت شریف ایران اسلامی نیز در روز فدس بار دیگر ثابت خواهد کرد که در راستای حمایت از مردم مظلوم فلسطین ازپای نخواهد نشست."